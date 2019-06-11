Вот почему ты продолжаешь есть вкусности, хотя давно сыт

"Количество потребляемой нами еды имеет решающее значение для нашего веса. Однако, несмотря на чувство сытости, иногда тяжело прекратить есть. Особенно это касается высококалорийных перекусов. Ученые из Университета Северной Каролины изучили причины такой привычки", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Вину за наше пищевое поведение исследователи снова возложили на эволюцию. "Раньше обильные и высококалорийные приемы пищи были редкостью. Поэтому наш мозг давал нам инструкцию употребить как можно больше калорий, когда в наличии было достаточное количество еды. В конце концов, в голодные времена никто не знал, когда состоит следующий обед", - говорится в статье.

"Сегодня имеется большое количество высококалорийной еды, которая доступна всегда. Но мы еще не утратили тот механизм в мозге, который побуждает нас есть как можно больше", - отмечает один из авторов исследования Томас Л. Каш.

Важную роль в том, что мы не можем противостоять нашему желанию потреблять высококалорийную пищу, играет белок ноцицептин. "В нервной системе млекопитающих он действует как сигнальная молекула, - поясняет издание. - Как показали лабораторные исследования на мышах, соединения, блокировавшие активность белка, влияли на желание потреблять высококалорийную пищу". Ученые выяснили, что ингибирование нейронов, продуцирующих данный белок, снижало переедание у мышей. Исследователи также обнаружили, что в ситуации, когда у мышей была возможность употребить высококалорийную пищу, в их мозге запускался цикл, затрагивавший центральную часть миндалевидного тела, отвечающую среди прочего за обработку эмоций.

"Долгое время миндалевидное тело связывали с болью, страхом и тревогой. Но наш опыт показывает, что оно влияет и на другие вещи, например, на контроль за перееданием", - передает издание слова Томаса Л. Каша.

"Таким образом, потребление пищи вопреки чувству сытости объясняется сложным взаимодействием между белками и контролем за эмоциями в мозге", - резюмирует Die Welt.