Двойная потеря контроля Путиным

"Арест российского журналиста Ивана Голунова вызвал неожиданную волну солидарности, даже со стороны государственных СМИ. Обвинения, вероятно, сфабрикованы - без ведома Кремля", - пишет немецкое издание Die Welt.

Журналиста обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. "Голунов и его редакция сразу же заявили о том, что наркотики были подброшены - в России это распространенный инструмент для того, чтобы убрать с пути неугодных личностей", - отмечает автор статьи Павел Локшин.

В том, что Голунова отправили под домашний арест, а не в СИЗО, его сторонники увидели частичный успех своего общественного давления. "Но что на самом деле скрывается за преследованием журналиста? Связан ли с этим Кремль? - задается вопросами издание. - Немногочисленные данные, имеющиеся на сегодняшний момент, наводят скорее на другой вывод. Дело показывает, как президент России Владимир Путин теряет власть над своим аппаратом безопасности".

"Пока Путин концентрируется на внешней политике, свою репрессивную систему он пускает на самотек. Имеются первые признаки того, что в деле замешана не государственная верхушка, а люди из среднего управленческого звена спецслужб - причем движимые личными интересами", - указывает Локшин.

"В своих расследованиях Голунов фокусировался в последние годы не на российском участии в сирийской войне или предполагаемом тайном богатстве Путина, а на коррупции и халатности правительства Москвы", - отмечает издание. Так, по данным издания "Проект", ссылающегося на источники в редакции "Медузы", в новом расследовании Голунова речь идет о связи двух высокопоставленных офицеров московского управления ФСБ с коррумпированным рынком похоронных услуг столицы. "Создается впечатление, будто именно эти два сотрудника ведомства использовали в своих интересах государственную монополию на применение силы, которой некогда Путин руководил сам. Цель: заставить замолчать неугодного журналиста, который представляет опасность не для государства, а для их нелегальных доходов", - полагает Локшин.

"ФСБ давно пользуется дурной славой организации, члены которой используют ресурсы власти - например, влияние на полицию и суды, - в собственных интересах", - подчеркивает издание.

"В пользу того, что удар по Голунову не был целенаправленной операцией Кремля, говорят и другие обстоятельства, - продолжает Локшин. - В первую очередь то, как быстро государство пошло на попятную в отношении запланированного заключения Голунова в СИЗО вместо того, чтобы продемонстрировать свою жесткость. Даже в хаотичной судебной системе России заключение предполагаемого наркоторговца всего лишь под домашний арест - уникальный случай".

К тому же Голунова поддержали не только критики Кремля, но и прокремлевские журналисты, как, например, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Заявления о сфабрикрованности дела Голунова слышны и из Госдумы, причем от депутатов кремлевской партии "Единая Россия", говорится в статье.

"Значит ли это, что скоро можно будет ждать освобождения Голунова? Не обязательно. Даже если Кремль никак не связан с делом, быстрое освобождение было бы для него потерей авторитета. И более чем явным признанием давно известного факта о том, что российские органы безопасности и юстиция могут быть использованы в интересах отдельных групп", - отмечает издание.

"Если повезет, Голунов может рассчитывать на несколько месяцев под домашним арестом. (...) В конце - если все окажется благополучным для журналиста - его может ждать условное наказание", - предполагает Локшин.