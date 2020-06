11 июня 2020 г. Миранда Брайант | The Guardian Наличие иммунитета к коронавирусу: новая классовая система, которая может определять ковидный мир "Когда просматриваешь объявления на Airbnb по Бруклину, одно из них сразу бросается в глаза". "У ХОЗЯИНА ЕСТЬ ИММУНИТЕТ" - гласит заголовок большими буквами. Среди фотографий закатов, которые можно наблюдать с крыши, и интерьера, есть кое-что неожиданное - фотография положительного теста на антитела к коронавирусу. Хозяин, Мартин Итон, сообщает, что он обследовался через несколько недель после того, как в марте переболел тем, что, как он подозревает, было Covid-19. Когда результаты обследования на антитела оказались положительными, он решил включить их в свой профиль, чтобы поспособствовать росту числа бронирований", - передает The Guardian. "Если бы мне пришлось ехать в Нью-Йорк, то я предпочел бы остановиться у кого-то, у кого есть антитела, а не у того, у кого их нет", - говорит 48-летний писатель. На данный момент, добавляет он, эта стратегия "оказалась довольно успешной". "В отсутствие вакцины иммунитет становится потенциальным ключом к возобновлению нормальной жизни после пандемии, что заставляет некоторых верить в то, что положительный результат тестирования может быть не такой уж плохой вещью. При условии, что они выживут, считают эти люди, у них будет - или, по крайней мере, они надеются, что у них будет - иммунитет к этому заболеванию. Но насколько это будет важно на фоне того, как государства и страны постепенно возобновляют работу бизнеса, открывая его для населения?" -задумывается автор публикации Миранда Брайант. "Сохраняются вопросы относительно точности тестов на антитела к Covid-19, и ВОЗ предупреждает, что нет никаких доказательств того, что люди, выздоровевшие от вируса и имеющие антитела, защищены от повторного заражения, - подчеркивает она. - Но эксперты предсказывают, что если будет доказано, что у тех, кто пережил заболевание Covid-19, сформировался иммунитет, они смогут выполнять целый ряд работ и услуг, таких как волонтерство в больницах и домах престарелых, уход за пациентами с коронавирусом и работа в магазинах и на предприятиях пищевой промышленности - без риска. И, в зависимости от того, как отреагируют власти, бизнес и общество в целом, они также смогут иметь право на большие свободы". Издание напоминает, что своего рода сертификаты уже выдаются в Чили - "людям, прошедшим карантин после получения положительного результата теста (но они не гарантируют иммунитет). А в Китае приложения, выдающие "код здоровья", используются для определения того, кто и куда может передвигаться. Доктор Энтони Фаучи, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что в США "возможны" иммунные сертификаты и что они "у них действительно могут быть некоторые достоинства при определенных обстоятельствах". "По словам доктора Иезекиля Эмануэля, председателя департамента медицинской этики и политики здравоохранения в Университете Пенсильвании, (...) подобные сертификаты станут необходимостью для поездок - даже после появления вакцины, чтобы доказать наличие иммунитета и избежать карантина. (...) Эта концепция уже принимается частным сектором. Приложение для бронирования отелей Sidehide и верификационная компания Onfido разрабатывают иммунный паспорт для отелей - и эта опция должна будет быть запущена в этом месяце в Майами", - говорится в статье. "Предполагаемые преимущества иммунитета таковы, что некоторые люди намеренно пытаются заразиться потенциально смертельным вирусом, - передает The Guardian. - Доктор Джером Уильямс-младший, кардиолог и старший вице-президент по взаимодействию с потребителями в Novant Health, утверждает, что к ним обращалось множество людей в Уинстон-Сейлеме в Северной Каролине, тест которых на коронавирус оказался положительным после посещения "коронавирусных вечеринок": они пришли в надежде заразиться на эти мероприятия без средств защиты с участием инфицированных людей. Поскольку мы не знаем точно, как работает иммунитет, говорит он, подобные вечеринки - это плохая идея, с какой стороны ни посмотри". "Несмотря на предполагаемые преимущества выработки иммунитета, создание системы, в которой публично идентифицируются люди с антителами, открывает вопросы о безопасности и конфиденциальности. Американский союз защиты гражданских свобод предостерегает против введения иммунных паспортов, которые, как опасается организация, могут толкать бедных людей на то, чтобы рисковать своей жизнью и преднамеренно заражаться, чтобы иметь возможность работать, а также это может усугубить расовое и экономическое неравенство, поощрять надзор в области здравоохранения и поставить под угрозу неприкосновенность частной жизни". (...) "В XIX веке на американском юге желтая лихорадка, уровень смертности от которой составлял 50%, создала "эпидемиологическую иерархию" среди тех, кто переболел и кто не переболел ею, указывает Кэтрин Оливариус, доцент истории в Стэнфордском университете. Это, добавляет она, создало "иммунокапитал", который влиял на возможность вновь прибывающих белых людей получать работу, жилье и страховые полисы, что означало, что у них не было иного выбора, кроме как попытаться заразиться. Оливариус опасается, что подобная ситуация может возникнуть и сегодня, если работодатели начнут нанимать только людей с антителами (...)". "Иммунный статус также может привести к дискриминации. В прошлом месяце выяснилось, что военные США рассматривали вопрос о запрете найма людей, которые были госпитализированы с коронавирусом, но впоследствии от этой идеи отказались". "Оливариус предупреждает, что существует "тонкая грань между привилегией и социальным клеймом". "Даже если в обладании иммунитетом потенциально есть преимущества, например, возможность работать, не исключено, что в дальнейшем иммунитет может превратиться в своего рода стигматизируемый статус", - подчеркивает она. "Но, по словам Кэти О'Нил, математика и автора книги "Оружие математического поражения", маловероятно, что иммунитет будет давать людям большую власть, если посмотреть на то, что набольший удар от коронавируса понесли люди неевропеоидных рас и, следовательно, они с наибольшей вероятностью будут иметь иммунитет. "У самых влиятельных людей в этой стране не будет иммунитета, и они не создадут систему, которая отстранит их от тех вещей, которые им нравится делать", - утверждает О'Нил. "Кроме того, (...) как только будет разработана вакцина, предсказывает О'Нил, преимущества любых иммунных сертификатов исчезнут. Однако инфраструктура, созданная для его отслеживания, вероятно, сохранится. "Я действительно беспокоюсь: мы как будто приглашаем своих повелителей алгоритмов в наши жизни, чтобы справиться с этой угрозой для общественного здравоохранения, - говорит она. - А потом все так и останется". Источник: The Guardian