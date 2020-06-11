Поддельные приложения для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом, стремятся украсть личные данные

"(...) В среду исследователи в области кибербезопасности заявили, что в мире запущено не менее десяти поддельных приложений для отслеживания контактов, разработанных таким образом, что они похожи на официальные инструменты по борьбе с пандемией, с целью распространения компьютерных вирусов и кражи данных пользователей", - пишет Le Figaro.

"После установки на смартфоне эти приложения "загружают и устанавливают вредоносное ПО" для "кражи идентификационных и личных данных", - поясняют исследователи из калифорнийской фирмы Anomali. Судя по всему, они распространяются не через официальные средства (такие как магазины приложений Google или Apple), а через ссылки в других приложениях или на сайтах. "Вредоносные приложения имитируют официальные приложения, предоставляемые властями, с тем, чтобы воспользоваться тем доверием, которое те внушают", - говорится в заявлении Anomali.

(...) "Во многих странах в сотрудничестве с различными компаниями разработаны приложения для отслеживания контактов. Они используют технологии смартфонов, чтобы определить, контактировали ли пользователи с зараженным человеком. (...) Однако специалисты по цифровым технологиям, юристы и правозащитники рассматривают такие приложения как первые шаги к "обществу наблюдения", где алгоритмы знают о нас все и постоянно присылают нам инструкции, которым нужно следовать", - указывает издание.

"Компания Anomali обнаружила поддельные приложения, развернутые в Армении, Бразилии, Индии, Колумбии, Индонезии, Иране, Италии, России и Сингапуре. В некоторых случаях они были представлены как официальные правительственные приложения", - говорится в публикации.

"(...) С момента начала пандемии коронакризиса сильно возросло количество компьютерных угроз, которые стремятся воспользоваться возросшей уязвимостью людей, находящихся в поиске информации и нужных решений", - резюмирует Le Figaro.