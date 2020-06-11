Пламенный национализм китайских "миллениалов"

"Тысячи молодых онлайн-красногвардейцев горячо сражаются за националистическую "китайскую мечту" президента Си Цзиньпина против вредоносных идей Запада", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себаятьян Фалетти.

"(...) Когда Diba отправляется в поход, не остается ни травинки", - с гордостью провозглашает лозунг новых Аттил интернета, представляющих собой активный авангард форума с заявленным националистическим уклоном, который насчитывает 33 млн подписчиков, - говорится в статье. - Изначально этот сайт, размещенный поисковой системой Baidu, китайским Google, собирал футбольных фанатов. За прошедшие годы эти молодые люди превратились в плацдарм теневой киберармии, беспощадно нападающей на манифестантов, которые выступают за демократию в Гонконге или на Тайване, а также на любую знаменитость или иностранный бренд, которые посмели задеть "достоинство" великого Китая. (...)"Атаковать полицию это и есть "права человека"? То, что вы делаете, отвратительно", - заявляет некая Мэгги Ву, получившая большое количество смайликов, имея в виду протестующих, которые защищают автономию Гонконга".

"(...) Дискуссионный форум отражает стойкий национализм, вдохновляющий многих китайских "миллениалов". Кроме того, форум разжигает китайско-американскую напряженность, усилившуюся во время пандемии Covid-19. Поколения, родившиеся после 1990-х годов, гордятся своей возрожденной страной и почти не задумываются о безраздельном господстве Коммунистической партии, в отличие от своих предшественников, которые пережили события на площади Тяньаньмэнь или красный террор Культурной революции. "Когда Китай подвергается нападению, мы должны вступить в борьбу, чтобы отстоять его имидж", - поясняет 25-летний подписчик Diba из Чанчуня в северной провинции Цзилинь.

"(...) По данным опроса, проведенного 24 апреля официальной ежедневной газетой China Youth Daily, 97% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет говорят, что они "гордятся" тем, что являются китайцами, и 95% готовы взять на себя ответственность за защиту родины. Довольно трудно исследовать побуждения сердец в стране, где пресса и университеты подвергаются жесткой цензуре, однако многочисленные свидетельства, собранные на месте, особенно в кампусах в Пекине, свидетельствуют об искреннем патриотизме поколения "миллениалов", оказывающих драгоценную поддержку коммунистическому режиму в такой период, когда на горизонте накапливаются экономические и международные трудности", - комментирует Фалетти.

"Поколение, появившееся на свет во времена впечатляющего экономического взлета Срединной империи, не переживало лишений маоистской эпохи, трагедий Культурной революции или Большого скачка, которые травмировали тех, кто постарше. Для миллениалов восстание на площади Тяньаньмэнь является скрытым табу благодаря проделанной государством работе по чистке памяти, когда из китайского интернета методично стирались все следы этого кровопролития. А их гонконгские ровесники, требующие демократии, являются "испорченными детьми", которые заслуживают того, чтобы их наставили на путь истинный с помощью "закона о национальной безопасности", который Пекин только что навязал бывшей британской колонии", - поясняет автор статьи.

"Подобный патриотизм иллюстрирует адаптационные возможности китайского режима, который ради сохранения "небесного мандата" с момента распада советского блока стал опираться на повышение уровня жизни и патриотические чувства. "Со времени событий на площади Тяньаньмэнь в глазах населения коммунизм уже не является источником легитимности партии, но благодаря укреплению патриотического воспитания с 1990-х годов ему на смену пришел национализм", - анализирует Питер Хэй Грис, синолог в университете Манчестера. Сегодня Си Цзиньпин пожинает плоды этих семян, терпеливо взращиваемых в начальных и средних школах, где напоминают об унижениях, причиненных Срединной империи ненасытным Западом после Опиумной войны. Они резонируют с обличительными речами Трампа против "китайского вируса". "Китайская мечта" красного императора пришла на смену лозунгу "быть богатым - это восхитительно!" его предшественника Дэн Сяопина", - указывает журналист.

"(...) Под знаменем коммунизма скрывается национализм", - считает Ло Синь, профессор Пекинского университета, который осуждает на Weibo форматирование молодежи посредством "идеологического воспитания".

"Образы хаоса в Соединенных Штатах во время Covid-19 или беспорядков в Миннеаполисе, с восторгом раздуваемые официальной прессой, еще больше разжигают патриотизм молодежи, которая считает, что Пекин достоин того, чтобы больше не брать уроки у развитых стран. "Я думаю, что Партия хорошо справилась с эпидемией. Нападки Трампа направлены на то, чтобы переложить вину на Китай, и тем самым обеспечить свое переизбрание", - считает уже упомянутый член форума Diba, который все же готов признать некоторые первоначальные задержки в китайском механизме предупреждения эпидемии Covid. Однако 114 тыс. американских смертей сильно перевешивают 4634 смерти, официально объявленные режимом", - пишет Le Figaro.

"(...) Многие китайцы считают, что критика по поводу управления эпидемией подтверждает то, что "империалистические" западные страны снова хотят унизить Китай", - отмечает Питер Хэй Грис. (...) Такой народный пыл еще больше сужает пространство для дипломатических маневров поборника националистического возрождения Си Цзиньпина, который не может позволить себе показаться слабым перед лицом общественного мнения, подогреваемого пропагандой", - говорится в публикации.

"Скрытое националистическое давление подпитывает призрак опасной эскалации между двумя первыми мировыми державами, находящимися на грани новой холодной войны. "Американцы и многие западные страны хотят помешать Китаю. У нас нет выбора, мы должны отбросить свои иллюзии и бороться, никогда не идя на уступки", - подтверждает наш подписчик форума Diba. Молодой человек готовится к беспощадному противостоянию, где на карту поставлено возвращение Срединной империи на ее законное место", - резюмирует Себастьян Фалетти.