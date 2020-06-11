В Женеве эпидемия Covid-19 разрушила табу на бедность

"В одном из самых богатых городов мира с приходом коронавируса тысячи людей, часто иностранцев, занятых на временной работе, оказались без дохода", - пишет журналист Камиль Бельзер в издании Slate.fr.

"(...) Сеть социальных продуктовых магазинов Caritas, которая ведет борьбу с бедностью в Швейцарии, столкнулась с притоком новых клиентов с момента появления коронавируса. "После начала санитарного кризиса мы увидели много новых лиц. Есть люди, которые работали неофициально домашними работниками и у которых больше нет дохода, или те, кто частично безработный и, следовательно, их доходы снизились", - отмечает Оливье Даннер, глава социального продуктового магазина в Пленпале, районе Женевы. Чтобы получить торговую карточку магазина, достаточно просто доказать свою сложную финансовую ситуацию", - говорится в статье.

"(...) Женева - это горячая точка. Но это касается и других крупных городов. В Лозанне в последние недели число желающих получить горячее питание для нуждающихся выросло с 200 до 950 человек", - рассказывает член Социалистической партии и Национального совета Швейцарии Ада Марра. Протестантский Центр социальных действий (CASP) также зафиксировал очень большой рост числа обращающихся за помощью. Обычно еженедельно распространяемую помощь получают 3 тыс. человек. С начала кризиса их стало более 8 тыс. "Нелегальные мигранты и низкооплачиваемые работники уже привыкли к неустроенности и никого не просят о помощи. Но с потерей постоянной работы они оказываются совершенно нищими", - указывает отдел по связям с общественностью CASP.

"(...) Многие иностранные работники работают легально и делают взносы на медицинское страхование или обеспечение на случай безработицы, но по окончании своего контракта они не имеют никаких прав, - говорится в публикации. "Помимо имиджа финансового центра, международного города, столицы роскоши, есть еще одна Женева, которая борется за то, чтобы свести концы с концами, и которая с трудом перебивается, завися от малейшего непредвиденного события", - с сожалением говорит Ясмин Праз Дессимоз, директор l'Hospice général, одной из главных ассоциаций по борьбе с бедностью в стране.

"(...) С начала кризиса организация зафиксировала экспоненциальный рост новых запросов на оказание помощи. Ясмин Праз Дессимоз также стала свидетелем обнищания новой категории населения - самозанятых работников. "Важной новостью кризиса является массовый приток самозанятых: более 200 новых запросов в месяц по сравнению с 5-10 в обычное время", - продолжает она. Среди самозанятых работников, обратившихся за помощью в l'Hospice général, 45% - таксисты, 7% - представители индустрии красоты, 5% - сферы проституции и 4% - строительной отрасли", - сообщается в статье.

"(...) Эпидемия нового коронавируса вызвала еще более разрушительный эффект ножниц, чем классическая рецессия. У лишенных дохода нелегальных мигрантов или иностранцев, имеющих вид на жительство, в условиях быстрого распространения SARS-CoV-2 не оказалось доступа к системе здравоохранения. Хотя эти люди серьезнее других пострадали от коронавируса, поскольку они часто живут в тесноте, по несколько человек в небольших помещениях во время карантина", - пишет Slate.fr.

"(...) Covid-19 раскрывает явление, которое нам хорошо известно. Швейцария - богатая страна, где существует бедность. У нас от 7% до 8% населения живет в бедности", - анализирует швейцарский социолог Рене Кнюзель, специалист по уязвимым группам населения. Но в этой стране, где доход на душу населения является одним из самых высоких в мире, по-прежнему существует табу на бедность", - говорится в статье.

"Слово "бедность" впервые упоминалось в федеральном докладе лишь в 2010 году", - отмечает депутат-социалист Ада Марра. С этой даты была выделена бюджетная статья для борьбы с ней, о чем говорится в отчетах на кантональном уровне",- указывает издание.

"(...) Быть бедным - значит испытывать чувство виновности. Мы говорим себе, что сами несем ответственность за свое положение. Это особенно верно для Швейцарии, отчасти потому, что рынок труда достаточно спокойный. Люди считают, что если у человека нет работы, то он сам виноват", - утверждает Рене Кнюзель.

"Длинные очереди, которые наблюдались в Женеве при раздаче продуктов во время карантина, нарушили это табу", - подчеркивает Slate.fr. "В Женеве некоторые люди бросили вызов морали швейцарских социальных правил во время кризиса. Они показались на улице не только для того, чтобы попросить продовольственную помощь, но и для того, чтобы объявить: "Мы здесь". В этом есть нечто поразительное. B в Женеве это явление приобретает особый смысл. (...)",- добавляет Рене Кнюзель.

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