Нарциссы - лучшие политики?

"Тот, кто чувствует свое превосходство над остальными, любит высказывать свое мнение и участвовать в политике. Хорошая ли это новость?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Золтан Фацекас из Копенгагенской школы бизнеса и Питер Хейтмит из Пенсильванского университета показали в своем исследовании, что нарциссизм и политическая активность взаимосвязаны. "Согласно исследованию, тенденция к самолюбованию является стимулом к участию в политических процессах - в форме дискуссий, петиций, демонстраций и других способов участия (Personality and Social Psychology Bulletin)", - передает издание.

"Ученые проанализировали репрезентативные данные более 5 тыс. человек, собранные в США и Дании. Испытуемым в числе прочего задавали вопросы о том, как они участвуют в процессах принятия политических решений. Исследователи также попросили респондентов заполнить нарциссический опросник личности (NPI-40)".

"В целом более активными были люди, показавшие более высокие результаты в тесте NPI-40 - они чаще контактировали с депутатами, чаще подписывали петиции, жертвовали деньги на политические цели и активнее участвовали в дискуссиях, как онлайн, так и оффлайн", - говорится в статье.

"Общая картина такова, что в политическом процессе активнее участвуют люди, которые верят в себя и считают себя лучше остальных", - пишут ученые. Эта взаимосвязь наблюдается независимо от политических взглядов: будь это правые или левые взгляды, прогрессивные или консервативные - определенная взаимосвязь между тенденциями к нарциссизму и политической активностью всегда была одинаковой", - отмечает издание.

Таким образом, исследование показывает, что ощущение собственной важности и некоторого превосходства над остальными не всегда влечет за собой плохие последствия. Демократии существуют благодаря тому, что граждане участвуют в политической жизни, а не сидят безмолвно во время обсуждений.

"Но и это палка о двух концах: если на решения будут влиять только люди с большим эго, а скептики будут молчать, общественное благосостояние от этого, конечно, пострадает. Ведь классический нарцисс заинтересован прежде всего в одном: в собственной выгоде", - пишет Süddeutsche Zeitung.