Трамп под наблюдением

"Еврокомиссия предостерегает от президента США и немецких противников вакцинации. Россия и Китай по-прежнему находятся в центре внимания", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Евросоюз ужесточает свою борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией - и также берет на мушку президента США Дональда Трампа. Хорошо, что ложные утверждения Трампа в интернете были обозначены, сказала в среду в Брюсселе Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии".

"Twitter дополнил сообщения Трампа предостерегающими обозначениями и проверкой фактов. Так американская компания хочет препятствовать одобрению насилия и лжи", - передает издание.

"Впрочем, Трамп и его лживые утверждения не стоят в центре усилий ЕС. Брюссель нацелен прежде всего на Россию и Китай. По словам Юровой, обе страны во время коронакризиса целенаправленно распространяли ложную информацию и подвергали опасности здоровье людей".

"Впрочем, доказательств чешский политик не представила. В ответ на запрос TAZ о том, какой ущерб нанесла ложная информация о коронавирусе, она заявила, что последствия пока не проанализированы и поэтому она не может предоставить данные", - говорится в статье.

Беспокойство у Юровой вызывает и Германия. "Тема вакцинации, вероятно, станет следующим полем боя, говорит она. В качестве доказательства Юрова процитировала исследование, согласно которому готовность к вакцинации снизилась в Германии почти на 20%. Это мало связано с фейковыми новостями из Москвы и Пекина - противники вакцинации в Германии были всегда", - пишет издание.

"Дезинформация воспринимается даже как угроза внутренней и внешней безопасности, о чем свидетельствует активное участие Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Европа должна обороняться от российской и китайской пропаганды и защищать свои ценности, сказал Боррель. В этом, по его мнению, нужно сотрудничать с НАТО и G7".

"(...) Испугавшись сообщений о помощи Китая Италии или Сербии, Брюссель приставил своих экспертов и к Пекину. Но это не имеет ничего общего с холодной войной против Китая в стиле Трампа, подчеркнул Боррель".

"Сейчас Брюссель снова пытается улучшить отношения с Пекином, чтобы не быть зависимым от Трампа. Но это не мешает Еврокомиссии расширять борьбу с фейковыми новостями в интернете. В будущем она намерена раз в месяц запрашивать отчет у Facebook & Co. Соцсети должны будут сообщать об удаленной нежелательной информации и ее источниках. Пока были зарегистрированы преимущественно российские источники", - пишет Die Tageszeitung.