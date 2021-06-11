Вакцинация людей с ожирением - мертвый угол прививочной кампании

"(...) В то время как вот-вот будет преодолен порог в 30 млн французов, вакцинированных первой дозой, за несколько дней до цели, поставленной правительством на 15 июня, только 47% людей, страдающих ожирением, получили первую инъекцию, по данным Фонда медицинского страхования. Между тем, 8 млн человек во Франции представляют собой группу высокого риска развития серьезных форм Covid-19. В апреле, на пике третьей волны, ожирением страдала половина пациентов реанимации. Кроме того, среди 110 тыс. жертв Covid-19 46% имели избыточный вес", - пишет Le Figaro.

"(...) Однако перед дверями центров вакцинации предстали менее 5 млн человек, страдающих ожирением. Как объяснить, что их так мало, в отличие от других болезней, таких как диабет (66% первых доз вакцин), инсульт (66,1%) или даже рак легких (75%), охват которых более значителен?" - задумывается автор статьи.

"В отличие от диабета, рака или нарушений сердечного ритма, ожирение не считается заболеванием во Франции. Вот почему трудно получить точные и надежные данные. "Это настоящая проблема, ее прячут, не решая ", - заявляет Le Figaro Анна-Софи Жоли, президент Национального коллектива ассоциаций людей, страдающих ожирением (CNAO). Между тем, ВОЗ с 2017 года признает ожирение хроническим заболеванием, оно характеризуется индексом массы тела (ИМТ) более 30, при этом эталонное значение составляет от 18,5 до 25. Столь тонкое распознавание делает пациентов невидимыми для статистики".

"(...) В марте многие люди, страдающие ожирением, осознавали связанный с этим риск и "запирались в своих домах", сообщает Анна-Софи Жоли, которая тоже целый месяц не выходила из квартиры. Если вначале "мы не знали, к чему мы идем", то год спустя "некоторые все еще очень боятся подхватить коронавирус". И уже не только на улице или в магазинах, но и в центрах вакцинации, которые они считают "рассадниками Covid". О таких тревогах свидетельствует Аньес Морен, директор и соучредитель Лиги борьбы с ожирением: "Многие боятся ходить на работу, некоторые бросили работу из соображений безопасности".

"(...) По просьбе Министерства здравоохранения и Фонда медицинского страхования разработать дорожную карту ассоциации пациентов представили несколько идей по расширению охвата вакцинации. Среди них, в дополнение к большой коммуникационной кампании, создание небольших центров вакцинации, таких как вакцинобусы, распространение инъекций в медицинских кабинетах - в настоящее время только вакцинами Moderna и AstraZeneca - и, наконец, более качественный медицинский мониторинг. Но хватит ли этих решений? - задается вопросомэ издание. - Удастся ли сделать их вакцинацию обязательной, как предложил в воскресенье, 6 июня, профессор Мартен Блашье в газете JDD?"

"Эпидемиолог и врач общественного здравоохранения говорит о слишком низком охвате вакцинацией уязвимых групп, склонных к тяжелым формам заболевания. Он опасается, что только "20% этих непривитых уязвимых людей вызовут наплыв пациентов в больницы уже в октябре". Сделав вакцинацию обязательной, врач надеется добиться охвата вакцинацией этой части населения до 95% и, таким образом, защитить их и избежать новой переполненности больниц", - передает издание.

"Но будет ли такое предписание законным? В настоящее время во Франции существует 11 обязательных вакцин, включая дифтерию, столбняк, гепатит B и корь. Подавляющее большинство младенцев до того, как задуют свои первые две свечи, имеют к ней доступ с согласия родителей. В случае отказа - пусть даже карательная санкция для родителей была отменена в 2018 году - ребенка могут не принять в какой-то коллектив, детский сад или школу. Согласно статье 227-17 Уголовного кодекса, родителям грозит штраф на сумму 30 тыс. евро и приговор в 2 года тюремного заключения за "посягательство на здоровье, безопасность, нравственность или образование их несовершеннолетнего ребенка". Есть и другие обязанности по вакцинации, предписанные определенным профессиям", - говорится в публикации.

"(...) Может ли произойти то же самое с уязвимыми людьми? Разница в том, что это не только взрослые люди, но и часть населения с определенными характеристиками здоровья. "Это представляется очень сложным с юридической точки зрения" - объясняет Сара Бримо, профессор права общественного здравоохранения в Юридической школе Сорбонны. Отвечая на вопрос Le Figaro, она добавляет, что, в отличие от вакцинации детей, это "противоречило бы принципу равенства" и является "дискриминационным", более того, ожирение не признается патологией. К тому же, "будет очень сложно составить список людей, которым грозит риск. О каких заболеваниях пойдет речь? Какие из них представляет собой больший риск, чем другие?" Таким образом, "проблема станет уже не юридической, а научной".

"Медицинская академия ратует за обязательную вакцинацию всех взрослых для достижения "коллективного иммунитета, достаточного для взятия эпидемии под контроль", однако правительство в воскресенье еще раз выступило против этого, повторив, что оно "предпочитает убеждать, а не принуждать". Тем временем Анна-Софи Жоли просит правительство действовать быстро, потому что она "опасается, что больные ожирением снова заплатят тяжелую дань", если осенью Францию захлестнет четвертая волна", - резюмирует издание.