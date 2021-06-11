Баку принимает матчи по футболу, чтобы стереть следы войны

"Чемпионат Европы по футболу стартует сегодня вечером, а завтра матч Уэльс-Швейцария пройдет в Баку. Азербайджан разворачивает интенсивную спортивную дипломатию, стремясь улучшить свой международный имидж, запятнанный конфликтом в Нагорном Карабахе", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Футбол высоко ценится народом и презирается элитами, поэтому в Азербайджане он стал одновременно нелюбимым и самым популярным видом спорта. Инстинктивно азербайджанец скажет, что не гордится своей национальной сборной по футболу и что его страна может блистать на международной арене именно благодаря борьбе (традиционному виду спорта, 22 олимпийские медали). Сборная Азербайджана по футболу по прозвищу "милли" (национальная) никогда не блистала на международных соревнованиях. Хуже того, она занимает последнее место на Кавказе после своего заклятого врага Армении", - говорится в статье.

"Традиционно грузины всегда лучше нас в футболе. Армяне тоже показали лучшие результаты в последние годы. Может быть, поэтому наше правительство даже не пытается стать лучшим на Кавказе", - рассказывает Узеир Мамедли, болельщик азербайджанского футбольного клуба "Карабах". Все же он отмечает наличие в сборной нескольких натурализованных игроков, "что свидетельствует об интересе со стороны высших эшелонов власти".

"Национальная сборная остается самой слабой в регионе, несмотря на колоссальные вложения в азербайджанский футбол. В свое время они пытались натурализовать ряд бразильских игроков и убедить Александра Самедова [игрок сборной России азербайджанского происхождения] перейти на другую сторону, но все это ни к чему не привело", - отмечает Ян Матусевич, исследователь-антрополог, увлеченный футболом в бывшем СССР.

"(...) В этой стране с населением 9,5 млн человек все богатство сосредоточено в основном в столице, поэтому половина крупных футбольных клубов тренируется в Баку или его окрестностях. В том числе клуб "Карабах", чья в некоторой степени искусственная идентичность основана на спорном регионе с одноименным названием, который недавно был отвоеван во время войны с Арменией в октябре-ноябре 2020 года, - указывает автор статьи. "Цель этого клуба - сделать так, чтобы тема Карабаха не забывалась, и чтобы использовать ее как для внутренней пропаганды, так и за рубежом", - считает Узеир Мамедли.

"Футбольный клуб "Карабах" в последние годы был очень успешным, но у меня сложилось впечатление, что это в первую очередь политический и медийный проект с небольшой поддержкой на местном уровне. Мне кажется, что настоящей народной командой в стране является футбольный клуб "Нефтчи", - поясняет Ян Матусевич.

"(...) Отсутствие успехов в национальном футболе не отбивает у власти желание прославиться на международном уровне. Баку принимает игры Евро-2020, тем самым сигнализируя о новых усилиях правительства по активизации своей мягкой силы, во многом основанной на спортивной дипломатии. Незадолго до турнира Баку в пятый раз принимал Гран-при Формулы-1, что дало президенту Ильхаму Алиеву возможность заявить о том, что он с гордостью выставляет Азербайджан в качестве спортивной страны. По мнению Узеира Мамедли, "Алиев иногда упоминает футбол в рамках своей спортивной политики. Но о самом футболе он почти не говорит". Для президента матчи в Баку являются удобным случаем представить Азербайджан в более выгодном свете, нежели победителя войны в Нагорном Карабахе. Владимир Путин попытался осуществить такую же операцию в ходе чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Москве, через четыре года после аннексии Крыма", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.