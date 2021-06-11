Байден и Путин в Женеве: звездный час для спецслужб и шпионов

"Женева уже много лет слывет "логовом шпионов". Когда с визитом сюда прибудут два самых могущественных человека в мире, спецслужбы активизируются по-настоящему. Их методы напоминают фильмы о Джеймсе Бонде", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В следующую среду в Женеве пройдет не какая-то рядовая встреча. В лице Джо Байдена и Владимира Путина здесь встретятся президенты двух самых могущественных государств в мире - впервые. (...) Но саммит в Женеве также станет звездным часом для спецслужб всех мастей", - отмечает журналист Антонио Фумагалли.

"Безопасность встречи будет обеспечивать большой контингент кантональной полиции Женевы (при поддержке коллег из других кантонов), армии и федеральной полиции, но и США, и Россия также привезут сотни своих сотрудников органов безопасности. Некоторые из них прибыли сюда еще до того, как было официально объявлено о проведении кризисного саммита", - говорится в статье.

"Такой саммит - это настоящий "праздник" для спецслужб, - говорит эксперт по спецслужбам и историк Адриан Хенни. Это относится не только к странам-участницам, но в еще большей степени к тем, кто не сидит за столом переговоров. Потому что то, о чем сообщат официально, будет лишь малой - и уж точно не самой захватывающей - частью того, что будет обсуждаться за кулисами. Например, для Китая важны любые геополитические сдвиги, но и европейские государства заинтересованы в том, как будут развиваться российско-американские отношения".

"Для самих русских и американцев может быть выгодно заранее узнать позицию другой стороны - даже если речь не идет о классических переговорах, в которых полезно знать "красную линию" визави. Важной может быть и просто осведомленность о том, по каким вопросам есть готовность к сотрудничеству и куда стоит вкладывать деньги. Так, по данным газеты Guardian, на саммите G20 в Лондоне в 2009 году британские спецслужбы шпионили за странами-партнерами во время переговоров. В частности, их интересовало, кто с кем разговаривал по телефону", - пишет издание.

"Можно предположить, что и в Женеве различные спецслужбы исчерпают весь арсенал своих возможностей. Они будут пытаться перехватить общение делегаций, их электронные сообщения, телефонные звонки, а также личные разговоры. Хотя киберразведка в последние годы получила огромное развитие, спецслужбы продолжают полагаться на традиционные методы - например, направлять электромагнитные волны на гостиничные номера из окрестностей, чтобы перехватить разговоры. "Такие подслушивающие устройства прячут, например, в автомобиле, но сегодня они могут поместиться и в большой рюкзак", - говорит Хенни".

"Даже классический жучок, который можно увидеть в фильмах о Джеймсе Бонде, еще не устарел, - отмечает NZZ. - В кругах спецслужб говорят, например, о "китайской смеси" - то есть, когда на тонну бетона приходится один жучок. Наверняка российские и американские агенты заранее осмотрят помещения, в которых будут встречаться делегации. Стены для этого вскрывать необязательно - существуют специальные технические возможности. "В случае с посольствами за рубежом такие проверки обычно занимают от одного до полутора дней", - говорит эксперт по спецслужбам Эрих Шмидт-Энбум".

"Зная, что попытки шпионажа будут почти наверняка иметь место, государства принимают меры предосторожности. (...) В случае с кризисным саммитом в Женеве это означает, что делегации заранее позаботятся о безопасности в местах своего размещения. Важные переговоры могут проводиться в специально оборудованных местах, таких как "палатка безопасности". Приложив соответствующие усилия, ее можно установить в гостиничном номере, и она абсолютно звуконепроницаема. Связь с внешним миром осуществляется только в зашифрованном виде. Гостиничная сеть WLAN не используется ни при каких обстоятельствах. По словам эксперта Хенни, контрразведка также осуществляется физически на улицах вокруг объектов размещения, чтобы максимально заблаговременно обнаружить возможных шпионов из других государств".

"Такие масштабные меры могут показаться удивительными. Но стоит лишь взглянуть на дипломатическую активность в Женеве, и станет ясно, что меры принимаются небезосновательно: в 2015 году в том же роскошном отеле, где теперь разместится делегация США, проходила многосторонняя конференция по ядерной программе Ирана. Наряду с Ираном за столом переговоров сидели страны, обладающие правом вето в ООН, и Германия", - повествует издание.

"Расследование, проведенное впоследствии Генеральной прокуратурой Швейцарии, показало, что за переговорами шпионили с помощью специального программного обеспечения. Поскольку швейцарские ведомства не смогли установить злоумышленников, уголовное дело по подозрению в осуществлении запрещенной политической разведывательной деятельности пришлось прекратить. Однако упорно сохранялось подозрение, что за шпионажем стояла спецслужба Израиля - что правительство, естественно, отрицало".

Центральную роль в шпионаже играют посольства и дипмиссии, пишет далее NZZ. "Эксперты по спецслужбам убеждены, что их здания, которые порой являются внушительными по площади, битком набиты всевозможными устройствами, которые можно использовать для шпионажа - включая спутниковые тарелки, спрятанные под неприметной крышей. Пикантная деталь: непосредственно у парка Ла Гранж, где встретятся Байден и Путин, расположено постоянное представительство Северной Кореи", - отмечает издание.

"В отчете за 2017 год Федеральный совет сам заявил, что "в Швейцарии продолжает осуществляться запрещенная разведывательная деятельность" и что, в частности, "большие масштабы приобрел" шпионаж с использованием информационно-коммуникационных технологий".

"Более того, по данным Федерального совета, "в Швейцарии можно выявить значительное число офицеров спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием". В случае с одной страной и вовсе имеется "обоснованное подозрение", что "более четверти дипломатического персонала работает в разведке". О какой именно стране шла речь, совет тогда не уточнил".

"Однако позднее Федеральная разведывательная служба (NDB) подтвердила в своем докладе то, о чем ходили слухи изначально: в виду имелась Россия", - указывает издание.

"Если спросить МИД Швейцарии (EDA) и NDB сегодня - спустя три года после того доклада и незадолго до саммита Байдена и Путина - оценка остается аналогичной. Шпионаж - это "постоянный вызов" для Швейцарии. В совместном ответе ведомств говорится: "Женева остается "горячей точкой" ввиду присутствия здесь международных организаций и большого количества дипломатических миссий". Также и в последнем докладе, опубликованном спецслужбой в четверг, прямо говорится об этой опасности", - передает Neue Zürcher Zeitung.