Экономист считает, что за исторической утечкой данных о налогах в США стоит Россия

"Согласно сообщению СМИ, американские миллиардеры почти не платят налогов. Это вызывает возмущение - но и наводит на вопрос: кто слил конфиденциальную информацию журналистам? Некоторые предполагают: это были российские хакеры", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В США произошла сенсация. В конце концов, опубликованные данные - если они соответствуют действительности - обескураживают: с 2014 по 2018 год 25 богатейших американцев заплатили всего лишь 3,4% федерального налога, что гораздо ниже налогов, которые в США приходится платить государству обычным работникам".

"По данным издания ProPublica, глава Amazon Джефф Безос, самый богатый человек в мире, в некоторые годы и вовсе не платил налоги. Это удалось сделать и Илону Маску, основателю компании Tesla. А легендарный инвестор Уоррен Баффет, который неоднократно призывал к повышению налогов для богатых, переводил в налоговую службу в среднем 0,1% дохода".

"(...) В настоящее время мало кто задается другим важным вопросом: откуда взялась эта информация? "Я опасаюсь худшего", - пишет известный американский экономист Тайлер Коуэн в своем блоге Marginal Revolution. По его словам, один-единственный недобросовестный сотрудник министерства финансов США вряд ли мог получить данные и поделиться ими одним нажатием кнопки. По мнению Коуэна, это должна была быть целенаправленная акция. У него есть и предположение о том, кто может стоять за утечкой данных: Россия", - передает издание.

"Это может показаться теорией заговора, но даже издание ProPublica рассматривает такую возможность. "Информация, - говорится на сайте издания, - могла поступить от государственного субъекта, стремящегося нанести ущерб американским интересам". ProPublica отмечает, что министерства, государственные органы и компании в США то и дело становятся мишенью российских хакеров".

"В марте 2020 года злоумышленники - возможно, при поддержке российского правительства - также получили доступ к данным Налогового управления США. Тогда следователи заявили, что признаки того, что были похищены конфиденциальные данные, отсутствуют. Теперь, после разоблачений ProPublica, министерство финансов США хочет начать новое расследование", - пишет Die Welt.