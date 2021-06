11 июня 2021 г. Джоби Уоррик | The Washington Post Россия готовится поставить в Иран передовую спутниковую систему, которая расширит возможность Тегерана следить за военными целями, утверждают чиновники "Россия готовится поставить в Иран передовую спутниковую систему, которая даст Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами, согласно нынешним и бывшим чиновникам США и Ближнего Востока, проинформированным о деталях соглашения. Согласно плану, иранцам будет доставлен спутник " Канопус-В" российского производства, оснащенный камерой с высоким разрешением, что значительно повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, где размещены американские войска, сообщили чиновники. По их словам, запуск может произойти в течение нескольких месяцев", - передает The Washington Post. "В то время как "Канопус-В" маркирован для гражданского использования, в приобретении принимали активное участие и иранские военные чиновники, а лидеры иранского элитного Корпуса стражей исламской революции c 2018 года неоднократно совершали поездки в Россию, чтобы помогать договариваться об условиях соглашения, сообщили чиновники. Не далее, чем этой весной российские эксперты ездили в Иран, чтобы помочь в обучении наземных бригад, которые будут управлять спутником на недавно построенном объекте недалеко от северного города Карадж", - сообщается в статье. "Детали соглашения описали действующий и бывший американские чиновники, а также высокопоставленный чиновник ближневосточного правительства, проинформированный о продаже. Эти трое чиновников говорили на условиях анонимности в связи с деликатными моментами, связанными с продолжающимися усилиями по сбору разведывательной информации. МИД России в Москве не ответил на электронный запрос о комментарии", - поясняет газета. "Об этом стало известно в то время, когда президент США Байден готовился к своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Неизбежный запуск иранского спутника российского производства может стать еще одним пунктом в длинном списке спорных вопросов, которые обострили отношения между Москвой и Вашингтоном, включая, в частности, недавние хакерские операции со стороны России и попытки вмешаться в выборы в США. Противники повторного вступления США в ядерное соглашение с Ираном также, вероятно, ухватятся за это известие, чтобы выступить против любого взаимодействия с Тегераном, которое не будет затрагивать его военные амбиции в регионе", - предполагает газета. "В случае полной реализации сделка с Россией станет значительным подкреплением для иранского военного истеблишмента, который столкнулся с проблемами при своих собственных попытках вывести на орбиту военный разведывательный спутник. (...) По соглашению, новый спутник Ирана будет запущен в России и будет оснащен российским оборудованием, в том числе камерой с разрешением 1,2 метра, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, хотя это все еще далеко от качества, достигаемого американскими спутниками-шпионами или провайдерами высокоточных коммерческих спутниковых снимков. Что более важно, Иран сможет "поручить" новому спутнику шпионить за местоположениями по своему выбору и так часто, как он пожелает, заявили чиновники". "Он не самый лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей (...)", - констатировал ближневосточный чиновник, знакомый с аппаратной частью. (...) Не меньшее беспокойство, по словам чиновника, вызывает возможность того, что Иран может поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону (...)", - говорится в статье. "Независимые эксперты и аналитики заявили, что новые шпионские возможности Ирана будут вызывать особую тревогу, учитывая недавние достижения Тегерана в системах наведения ракет. Иран производит множество баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных точно поражать удаленные цели, а доступ к улучшенным спутниковым изображениям, как отмечают некоторые эксперты, может сделать их более эффективными", - говорится в статье. (...) Источник: The Washington Post