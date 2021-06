11 июня 2021 г. Джон Камп, Джейсон Дуглас и Хуан Фореро | The Wall Street Journal WSJ: Смертность от Covid-19 в этом году уже превысила показатели 2020 года "Согласно официальным подсчетам, уже на данный момент этого года от Covid-19 умерло больше людей, чем за весь 2020 год, что подчеркивает, что глобальная пандемия еще далека от завершения (...)", - пишет The Wall Street Journal. "Согласно проведенному The Wall Street Journal анализу данных, собранных Университетом Джона Хопкинса, потребовалось менее шести месяцев для того, чтобы в мире было зарегистрировано более 1,88 млн случаев смерти от Covid-19. В четверг число погибших в 2021 году, согласно подсчетам университета, опередило число погибших в 2020 году. Эти цифры подчеркивают, насколько неравномерно пандемия распространялась по земному шару, часто поражая более бедные страны позже, но до того, как они получили доступ к вакцинам, которые принесли пользу Европе и США. Этот паттерн привел к усугублению разрыва между развитыми и развивающимися странами (...). В то время как западные страны, такие как США, Канада и Великобритания, отмечают низкий уровень заболеваемости и снижение смертности благодаря массовой вакцинации, усиление пандемии в некоторых частях Азии и Латинской Америки привело к росту смертности во всем мире", - говорится в статье. (...) "В конце года на Европу и Северную Америку приходилось 73% ежедневных случаев заражения и 72% ежедневных смертей (...). В настоящее время более 80% ежедневных случаев заболевания и три четверти ежедневных смертей приходится на Южную Америку, Азию и Африку, согласно анализу данных, проведенному The Wall Street Journal в рамках проекта Оксфордского университета Our World in Data. Цифры, собранные Университетом Джона Хопкинса, отражают официальные подсчеты смертей от Covid-19 в странах по всему миру, и в сумме указывают на глобальный показатель, который недавно превысил 3,7 млн человек. По словам экспертов по заболеваниям, фрагментарная регистрация случаев заболевания и смертей от Covid-19 означает, что истинное число жертв, вероятно, значительно выше", - подчеркивает газета. (...) "Существенно различающиеся уровни вакцинации обострили глобальный разрыв. Согласно данным Our World in Data, только 2% людей в Африке и чуть более 6% в Азии получили хотя бы одну дозу вакцины. Для сравнения: их 22% в Южной Америке, более 40% в ЕС и более 50% в США. По данным ВОЗ, Гаити, самая бедная страна в Западном полушарии, еще не сделала ни одной прививки". (...) "За резким ростом числа смертей от Covid-19 в этом году стоит рост числа жертв в Южной Америке и нарастающая эпидемия в Азии, особенно в Индии. Эти вспышки подпитываются новыми вариантами вируса, которые, по мнению ученых, более заразны, чем старые штаммы. В Южной Америке Перу, страна с самым высоким в мире уровнем смертности на душу населения, недавно обнародовала пересмотренные данные, показывающие, что в этом году в стране умерло более 94 тыс. человек, что превысило 93 тыс. смертей в 2020 году. Среднесуточное число погибших в Бразилии в середине апреля этого года превысило 3100 человек, что эквивалентно 130 смертельным случаям в час, что почти в три раза превышает пиковый уровень, наблюдавшийся в прошлом году. Почти 60% от примерно 480 тыс. смертей от Covid-19 в стране произошли в этом году", - сообщается в статье. "По данным Университета Джонса Хопкинса, главной причиной является агрессивный вариант Covid-19, распространившийся к югу от Амазонки до крупных городов страны. В результате всплеск заболеваемости захлестнул местные больницы, а это означает, что многие тяжелобольные пациенты умерли из-за того, что не получили адекватной медицинской помощи. Этот более заразный вариант, известный как Gamma, также стал серьезным бедствием для всей Южной Америки", - говорится в статье. "В этом году в Колумбии зарегистрировано более 50 тыс. случаев смертей Covid-19 по сравнению с 43 200 случаями в прошлом году. Увеличение числа смертей во время пандемии усугубляет нестабильную политическую ситуацию, когда антиправительственные протесты по поводу безработицы и растущей бедности замедляют усилия по вакцинации в некоторых регионах. Как свидетельствуют данные здравоохранения Колумбии, полностью вакцинированы только около 6,8% населения, а отделения интенсивной терапии в нескольких городах впервые с начала пандемии заполнены до отказа". "В Индии быстро распространяющиеся варианты, такие как Alpha, вариант, впервые выявленный в Великобритании в прошлом году, и Delta, впервые выявленный в Индии в конце прошлого года, стоят за эпидемией, в ходе которой заболели почти 30 млн человек и которая унесла более 359 500 жизней, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Врачи опасаются, что вариант Delta, в частности, оказался более опасным, поражая молодых пациентов сильнее, чем при предыдущих волнах инфекции".(...) "В этом году также пострадали некоторые азиатские страны, которые, казалось, в 2020 году избежали значительного воздействия. Согласно данным, в этом году в Японии погибло значительно больше людей, чем в прошлом. Хотя в Таиланде было зарегистрировано около 1300 смертей, почти все из них произошли в этом году, как показывают данные. В Африке количество случаев Covid-19 начало расти в последние недели в ряде стран, включая Южную Африку, Уганду и Намибию, что повышает вероятность нового скачка смертности. (...) В этом году официальные подсчеты зафиксировали в Африке почти 68 тыс. смертей от Covid-19 по сравнению с примерно 65 тыс. в 2020 году". "Благодаря кампании вакцинации в США средняя суточная смертность недавно упала до самого низкого уровня с первых дней пандемии, и около 59% из почти 600 тыс. известных случаев смерти от Covid-19 в стране произошло в прошлом году. В Великобритании, где в прошлом году также погибло больше людей, ежедневное количество погибших сократилось до однозначных цифр по сравнению со средним значением, которое в январе превысило 1200 человек. Но даже в богатых странах битва с вирусом не окончена. Например, Великобритания отслеживает быстро растущие кластеры инфекций, связанных с вариантом Delta, что указывает на то, как вирус может продолжать находить восприимчивых хозяев даже среди хорошо вакцинированного населения". (...) "Эпидемиологи считают, что эти цифры представляют собой лишь часть истинных потерь от пандемии, что частично связано с пропущенными смертями от Covid-19 и с сопутствующим ущербом от таких проблем, как сбои в здравоохранении. В США, например, полагают эксперты, ограниченная доступность тестов препятствовала возможности правильно идентифицировать многие случаи смерти от Covid-19 на ранней стадии пандемии", - подчеркивает издание. (...) В написании статьи приняли участие Райан Дьюб, Сильвина Фридлевски, Саманта Пирсон и Энтони ДеБаррос Источник: The Wall Street Journal