Насколько опасен электросмог?

Многие люди опасаются воздействия на свое здоровье электросмога, то есть электромагнитных полей, загрязняющих окружающую среду. Но насколько действительно опасно это излучение? - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Необходимо различать так называемое ионизирующее и неионизирующее излучение, - поясняет журналист Кристиан Клоц. - К ионизирующему излучению относится, среди прочего, ультрафиолетовый свет и гамма-излучение. Оба вида излучений могут повреждать генетический материал человека и вызывать рак".

"К неионизирующему излучению относится, среди прочего, инфракрасное излучение, излучение сотовой связи или радиоволны. В малых дозах эти виды излучения безопасны", - говорится в статье.

"Тем не менее, некоторые исследователи связывают излучение мобильных телефонов, которое критики также называют электросмогом, с онкологическими заболеваниями, - указывает Клоц. - Так, в прошлом году всеобщее внимание привлекло исследование из США. В исследовании, проведенном в рамках так называемой Национальной токсикологической программы (NTP), крыс и мышей в течение продолжительного времени подвергали сильному воздействию электромагнитного излучения. В результате у самцов развились, среди прочего, опухоли сердца. Американские ученые посчитали это доказательством вредного воздействия излучения мобильных телефонов".

Федеральное ведомство ФРГ по радиационной безопасности сомневается в убедительности данного исследования, отмечает Bild. "По мнению ведомства, хотя исследование и указывает на взаимосвязь между интенсивным излучением высокочастотных электромагнитных полей и возникновением рака, (...) излучение в эксперименте было слишком сильным. Но при разговоре по телефону "облучается" только малая часть организма и в течение короткого времени. Ни один человек не подвергается на протяжении всего дня такому сильному излучению, как в эксперименте".

По мнению ведомства, результаты исследования вряд ли применимы к человеку.

"В настоящий момент невозможно доказать опасность устройств, излучение которых соответствует законодательно установленным пороговым значениям", - сообщили в ведомстве.

Между тем Союз охраны окружающей среды и природы ФРГ настроен критически. "Вред, наносимый электромагнитным излучением, нельзя исключать полностью, - считают в ведомстве. - Оно может быть потенциально опасным. И пока это не опровергнуто, риски для здоровья населения должны быть максимально ограничены. (...) Защитники окружающей среды советуют по возможности избавиться дома от любой формы электромагнитного излучения. Это, среди прочего, касается беспроводных телефонов или роутеров".

"Электромагнитное излучение может быть вредным в высоких дозах, - - резюмирует Bild. - Однако сила излучения мобильных телефонов, телевизоров или роутеров считается безопасной". Мошенники бессовестно используют страх людей перед излучением, предлагая устройства и медикаменты, якобы призванные защитить от электросмога. Это, указывает издание, обман чистой воды.