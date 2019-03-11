Небесный караван в огне

"Сначала мужчины тащили верблюдов по снегу. Несмотря на гром барабанов сильные, толстокожие животные, казалось, ничего не подозревали, - повествует журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль. - Пятерых верблюдов связали, повалили на землю и убили. Их разрубили на части, положили их тела вместе со шкурами на большую политую бензином поленницу и сожгли".

Жертвоприношение состоялось еще в начале февраля в лесу под Ангарском. Лишь спустя несколько недель видео с ритуалом вызвало возмущение в соцсетях, говорится в статье.

Речь идет о ритуале "Жэн тэнгэри яба", что означает "Небесный караван, уходи", поясняет Артур Цыбиков, заместитель Верховного шамана России, "руководивший спектаклем".

"Это крайне редкий ритуал, последний состоялся 300 лет назад. На них решаются только очень мощные шаманы", - говорит он. По его словам, пять верблюдов были выбраны потому, что верблюды стоят ближе всего к богам, а число пять символизирует успех. "Нашими молитвами мы хотим возродить нашу родину, сделать ее сильной, мощной, красивой и суверенной", - передает издание слова шамана.

"Заместитель Верховного шамана России в кругах коллег является спорной личностью, - отмечает Шолль. - Многие шаманы уверяют, что в их среде нет иерархии, выборов и политики". По словам культуролога Сергея Шотникова, дар шамана передается по наследству из поколения в поколение, но сегодня за шаманов выдают себя многие люди, не обладающие таким даром.

По информации радио "Свобода", Цыбиков работал телохранителем, занимался ресторанным бизнесом и был ассистентом певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Под Ангарском он открыл учебное заведение для шаманов, обучение в котором прошли уже более 500 человек.

"При этом шаманство не считается в Сибири профессией, шаманы являются группой избранных, - поясняет издание. - В состоянии ритуального экстаза их души могут попадать на тот свет и оттуда действовать во благо своему окружению. Чаще всего шаманы принадлежат определенному роду и должны пережить тяжелый душевный кризис, "шаманскую болезнь", чтобы получить силу. В царские времена их часто преследовали как колдунов, при коммунистах - как реакционеров. Сегодня встречаются нео- и псевдошаманы, которые зарабатывают на своих исцеляющих ритуалах среднемесячную зарплату и параллельно пытаются сделать карьеру в партии "Единая Россия".

Среди шаманов участились и случаи шарлатанства, продолжает Шолль. Некоторые предлагают избавиться от внезапной напасти за 1,5 тыс. евро. В Иркутске один шаман принудил молодую женщину к распитию алкоголя и сексу.

"Верблюд считается у бурятов священным животным, его никогда не приносят в жертву, - значится в заявлении шаманской организации "Тэнгэри". - Это неошаманизм, нарушающий все неписанные законы". Много благодати, - резюмирует Шолл, - убитые под Ангарском животные вряд ли принесут".