"Подарок для сатиры": ведущий российский юморист о новом законе, запрещающем критику Кремля

"В середине 1980-х годов, после 10 лет врачебной практики, российский сатирик Андрей Бильжо сменил белый халат психиатра на то, что окажется весьма успешной карьерой в политической карикатуре. В последующие годы, когда Россию трепали масштабные геополитические потрясения, резкие карикатуры Бильжо в значительной степени опирались на уроки, извлеченные из его первой профессии, - пишет The Independent. - Но в последние годы, по его словам, его психиатрический инструментарий оказался самым прозорливым".

"Проще говоря, Францу Кафке было бы трудно проснуться сегодня в России", - говорит он.

"В течение следующей недели российские власти, похоже, намерены принять новый противоречивый закон, предусматривающий крупные штрафы и сроки тюремного заключения за "оскорбление" государства и его должностных лиц в интернете", - напоминает автор публикации Оливер Кэррол.

"Для Бильжо новый закон представляет собой не только посягательство на свободу слова, но и "психологический" регресс правительства, "оторванного от реальности", - говорится в статье. - Как "голый король", по его словам, президент Путин поверил тому, что говорят ему люди из его близкого окружения. Но интрига в том, что будет дальше: "Сегодня речь идет законе, в котором говорится, что нельзя критиковать тех, кто находится у власти. Завтра вы сделаете обязательной их похвальбу".

"Большие города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, могут по-прежнему быть пространствами для относительно свободного выражения мнений, соглашается Бильжо. В небольших городах ситуация, вероятно, будет намного хуже. "Только представьте, что вы ребенок в городе N, где вы знаете, что мэр или губернатор лжет и ворует, но школа и власти, наоборот, велят вам хвалить его, - говорит он. - Это тот момент, когда абсурд уже больше совсем не смешон. Он искажает психологию целого поколения. Вот что делает его таким ужасным".

"По словам Бильжо, закон также окажет немедленное пугающее воздействие на всех, кто работает в сатире. И себя он неуязвимым не считает. Суд над режиссером театра Кириллом Серебренниковым, находящимся под домашним арестом с августа 2017 года, "показал, что быть знаменитым - это не защита", говорит он. Возможно, две трети работ, опубликованных им в 1990-х годах, сегодня уже не были бы опубликованы, добавляет он. Однако сатира, указывает Бильжо, редко умирает. Если судить по советскому опыту, подавление может обернуться подарком для жанра".

"Возможно, сейчас самое время принять абсурдность закона и действовать в соответствии с ним, - говорит он. - Может быть, начиная с настоящего момента, нужно говорить, что власти так честны, так заботятся о народе, так не присваивают доходы от природных ресурсов и строят огромные дворцы на Черном море, чтобы люди могли наслаждаться ими. Страна увидит неправду такой, какая она есть".