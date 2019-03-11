Кампании влияния: снова в сторону Запада

"Осторожно! За одной кампанией влияния может скрываться другая. В то время как в большинстве европейских стран правительства и политические партии готовятся к борьбе с будущими пропагандистскими операциями со стороны России, помимо известного отныне "Агентства интернет-исследований" (пропагандистское агентство Кремля, отличившееся в 2016 году в ходе американской президентской кампании), в состоянии готовности находятся и другие группы влияния", - пишет журналист Le Monde Дамьен Лелу.

"Некоторые мощные кампании вмешательства в Западной Европе, осуществленные за последние два года, пришли не с Востока", - говорится в статье.

"Данные, собранные рабочей группой "Инициативы прозрачного референдума" в Ирландии, которая нашла и проанализировала сотни политических рекламных объявлений в ходе избирательной кампании, показывают, что их иностранные финансисты - которых удалось идентифицировать - были в основном британцами и американцами", - отмечает автор публикации.

"Ситуация еще больше усложняется тем, что операции по дезинформации или влиянию, проводимые группами, близкими к американским крайне правым, в точности копируют не только инструменты, но и темы и позиции российских операций такого рода. Причем настолько точно, что без технических доказательств иногда невозможно отличить кампании крайне правых от российских операций по дезинформации и влиянию", - указывает Le Monde.

"12 февраля канадская государственная телекомпания сообщила о существовании кампании влияния, проводимой в Twitter с помощью автоматических аккаунтов, продвигающих добычу сланцевого газа и проекты трубопроводов в Канаде. Эти аккаунты также публиковали много сообщений, враждебных по отношению к беженцам и исламу. Контент, который они транслировали, был очень близок к тому контенту, который исходил от канадских крайне правых; но, по мнению радиостанции "Радио Канада", у Twitter возникли подозрения в том, что эти учетные записи управлялись из России, Ирана и Венесуэлы. Среди основных источников, используемых этими учетными записями, можно обнаружить как местную версию Russia Today, так и крайне правый сайт The Rebel, участвующий также во многих проектах новостных сайтов американских альтернативных правых", - передает Лелу.

"По многим вопросам крайне правые группировки сходятся во взглядах и в стратегии с российской пропагандой. И Москва, и крайне правые Европы и Америки стремятся изобразить Европу как территорию, отданную во власть анархии и находящуюся под угрозой исламизма. Некоторые лидеры европейских крайне правых не скрывают своего восхищения Владимиром Путиным", - пишет газета.

"В социальных сетях контент, созданный и опубликованный российскими пропагандистскими агентствами, передается крайне правыми группами. И наоборот, сообщения, опубликованные европейскими крайне правыми, распространятся российскими телеканалами Russia Today или Sputnik", - подчеркивает Лелу.

"Такой симбиоз между некоторыми крайне правыми группировками и Россией характерен не только для социальных сетей", - продолжает журналист.

"Однако между этими двумя отрядами есть существенное различие: российские пропагандистские акции проводятся государством, в то время как рекламные манипуляции и "американские" сайты по дезинформации финансируются частными инвесторами", - комментирует автор статьи.

"В Европе во многих случаях оказалось невозможно определить происхождение отдельных попыток манипулирования, осуществленных за последние два года", - констатирует Лелу.

"Тем не менее, хотя европейские правительства справедливо выступают против угроз кампаний влияния, особенно российских, нависших над предстоящими европейскими выборами, лишь немногие страны инвестируют в ключевой элемент борьбы против подобных операций: речь идет о вложении средств в расследования", - отмечает Le Monde.

"В Великобритании коллектив веб-сайта о международной политике и культуре Open Democracy UK провел расследование в отношении загадочной группы под названием "Britain?s Future" ("Будущее Британии"), которая в последние месяцы потратила более 200 тыс. евро на целевую рекламу для продвижения "жесткого" "Брекзита" без соглашения. В конце 2018 года было выявлено, что администратором группы является консервативный журналист, который объяснил, что он потратил на это около 2 тыс. евро из собственного кармана. Как он мог за несколько месяцев стократно приумножить свой бюджет? Только официальное расследование способно это установить, но ни британское правительство, ни Facebook не рассматривают его в качестве первоочередной задачи", - говорится в статье.

"Между тем, выяснение личности спонсоров этих недобросовестных кампаний представляется крайне важным. Тем более, что попытки дестабилизации, предпринятые в последние годы Россией, являются лишь верхушкой очень сложного айсберга", - считает Лелу.

"Пожалуй, единственная точка зрения, в которой сходятся представители основных социальных сетей и активисты, требующие большей прозрачности, заключается вот в чем: большинство попыток дезинформации совершаются не из-за границы, а внутри страны", - пишет Le Monde.

"Большинство обнаруженных нами операций по дезинформации являются домашними, - объяснил в начале февраля Натаниэль Глейхер, глава службы безопасности Facebook. - И все чаще действующие иностранные группы пытаются притвориться внутренними игроками".