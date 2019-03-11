"Путин чувствует себя отвергнутым европейцами"

Хорст Тельчик был советником экс-канцлера Германии Гельмута Коля по внешнеполитическим вопросам. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он обвиняет правительство ФРГ в том, что оно оттолкнуло Россию, и критикует слабые лидерские качества Меркель.

По словам политика, в начале 2000-х годов "Путин был открыт для самых тесных отношений с Евросоюзом, он даже был готов обсуждать членство в НАТО. Конечно, не в в военной организации. (...) Но, по крайней мере, членство России в политической организации НАТО".

"Возможно, внутри НАТО Путин вел бы более конструктивный курс", - считает Тельчик.

"Когда европейцы и американцы думали о том, как им поступить с Украиной, вплоть до членства страны в ЕС и НАТО, им стоило одновременно сделать предложение и России. Есть большая тема, которая до сих пор актуальна: создание общеевропейской зоны свободной торговли. Но здесь мы ничего не предложили", - отметил собеседник издания.

"Я бы не сказал, что Путин - враг Европы, он лишь ищет альтернативы. Он чувствует себя отвергнутым европейцами", - полагает Тельчик.

"На Западе любят возмущаться, грозить пальцем; СМИ выставляют Путина всемогущим злодеем, якобы способным на все, - указал политик. - Здесь нельзя не заметить однобокость. Беспокоит ли нас, что Китай угнетает уйгуров? Нет. Или вмешательство Ирана в Сирию? Или возьмите убийство (...) Джамаля Хашогги саудовцами: Вводили ли мы санкции против Саудовской Аравии?". Подобную однобокость позиции Тельчик считает "наследием холодной войны".

По мнению политика, Германии стоит найти более конструктивный способ общения с Россией. "Вспомните Вилли Брандта. Вскоре после подавления Пражской весны в 1968 году он поддержал советское предложение о проведении европейской конференции по безопасности, - напомнил Тельчик. - Он вел переговоры по Московскому протоколу и ездил с Брежневым купаться в Крым. Чем Брежнев лучше Путина?".

Политик считает, что Германии необходимо развивать культурный обмен с Россией, в частности, отменить визовый режим для россиян в возрасте до 25 лет. К участию в Совете Россия-НАТО стоит привлечь глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны, полагает Тельчик.

"Я не думаю, что русские настолько глупы, чтобы нападать на НАТО", - заявил он. "У россиян есть и исторический опыт. На них всегда нападал именно Запад: Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер. (...) Интересы Москвы по сути оборонительные", - уверен политик.

Действия НАТО, по его словам, лишь усугубляют ситуацию. "Если одна сторона проводит учения, проводит их и другая сторона. Если один направил самолеты вдоль границы, то и другой направит самолеты к границе. Это чертовски опасная игра", - считает собеседник издания.

Тельчик отметил важную роль Ангелы Меркель в заключении Минских соглашений, отметив однако, что "она могла бы достичь большего, если бы хотела". "Но она не тот человек, который охотно берет на себя руководство". "В 2007 году Меркель предложила продолжить развивать отношения НАТО с Россией. Но никто не задал вопросов, и она этого никогда не конкретизировала", - указал политик.