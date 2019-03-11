"Россия ведет агрессивную геополитику"

В интервью журналисту немецкого издания Der Spiegel Дитмару Пиперу президент Латвии Раймондс Вейонис выразил свою обеспокоенность отношениями с Россией.

Говоря о строительстве газопровода "Северный поток-2", президент заявил, что позиция балтийских стран по этому вопросу не изменилась. "С нашей точки зрения, в "Северном потоке-2" речь прежде всего идет о геополитическом проекте России", - указал он.

"С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России в преследовании геополитических целей. Мы соседи, и у нас есть общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам необходимо надежное сдерживание, чтобы Россия однажды не атаковала другую европейскую страну - так же, как она напала на Украину. Европа должна быть единой", - уверен Вейонис.

По словам политика, большинство этнических русских, проживающих в Латвии, лояльны к правительству. Однако те, кто проживают в стране не так долго, уязвимы перед попытками Москвы оказать влияние на Латвию. "Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказывать очень сильное влияние на наши русскоязычные СМИ, запуская там свою пропаганду", - отметил собеседник издания.

"Евросоюз и НАТО, определенно, должны лучше дополнять друг друга в вопросах обороны, это становится все более важным", - подчеркнул Вейонис.

Говоря о предстоящих выборах в Европарламент, Вейонис заявил: "Нет никаких сомнений в том, что Кремль предпримет некоторые попытки для того, чтобы укрепить пророссийские силы в Европарламенте и расколоть Европу. Все демократы должны быть к этому готовы".