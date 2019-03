11 марта 2019 г. Том Харпер и Шанти Дас | The Sunday Times Соединенное Королевство отказало во въезде россиянину, "планировавшему покушение" "Прошлым летом, спустя 5 месяцев после атаки с применением химического оружия на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, MI-5 заблокировала въезд в Соединенное Королевство подозреваемого российского убийцы. Чиновники не впустили в страну Умара Сугаипова на том основании, что он является "угрозой для национальной безопасности", - передает The Sunday Times. - MI5 получила разведданные о том, что он планирует убить Ахмеда Закаева, бывшего премьер-министра Чечни и врага президента Владимира Путина. Закаев получил убежище в Великобритании в 2004 году и, как считается, подвергается такому большому риску, что ему предоставлена круглосуточная полицейская охрана. Сугаипов, жена и шестеро детей которого получили британское гражданство и живут на пособия в северном Лондоне, подозревается в причастности к убийству другого чеченского мятежника". Подробности операции не могут быть опубликованы по юридическим причинам, говорится в статье. "Опасения MI5 в отношении Сугаипова, по-видимому, сосредоточены на его намерениях в отношении Закаева, друга Александра Литвиненко, перебежчика, убитого полонием агентами Кремля в Лондоне в 2006 году. Лидер чеченских сепаратистов - враг Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики, союзника Путина. Закаев - друг актрисы Ванессы Редгрейв, которая поддерживала его финансово в Великобритании", - напоминает The Sunday Times. "Как свидетельствуют судебные документы из Австрии, Сугаипов, путешествующий по российскому паспорту, подозревался в причастности к убийству другого чеченского диссидента, 27-летнего Умара Исраилова, которого застрелили, когда он вышел из продуктового магазина недалеко от своей венской квартиры в 2009 году, - сообщается в статье. - Его предупреждали, что его имя находится в "списке на уничтожение", включающем не менее 300 живущих за границей человек, критиковавших Кадырова". Сугаипов, которого его товарищи описывают как "хитрого, проворного и сообразительного", в 2014 году попал под санкции министерства финансов США за участие во "внесудебной казни" Исраилова, который работал над "разоблачением правонарушений российских правительственных чиновников". Источник: The Sunday Times