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12 марта 2019 г.
11 марта 2019 г.

Лоуренс Доддс | The Telegraph

Тысячи россиян прошли по улицам, протестуя против "железного занавеса" в инернете

"В воскресенье тысячи людей в Москве и двух других российских городах прошли по улицам, выступая против новых правительственных законов об ограничении интернета. Протестующие скандировали лозунги "руки прочь от интернета" и "Изоляции нет, хватит ломать рунет!" По замечанию агентства Reuters это были крупнейшие протесты в российской столице за последние годы", - передает The Telegraph.

Российское правительство утверждает, что его "законопроект о цифровом суверенитете", который требует, чтобы весь интернет-трафик в России проходил через контролируемые государством точки маршрутизации, уменьшит зависимость России от Соединенных Штатов. Но противники называют его "железным занавесом" в интернете, который даст властям огромные возможности в блокировке онлайн-коммуникаций и перекрытии доступа к проблемным сайтам.

По данным "Белого счетчика", наблюдательной некоммерческой организации, в митинге в Москве приняли участие примерно в 15 300 человек. Два других митинга прошли в Воронеже и Хабаровске, указывает издание.

Полина Ковалева, директор евразийского отделения организации English PEN, выступающей против цензуры, назвала обоснование законопроекта "крайне неубедительным", заявив, что он "предоставит правительству право вето на [все] онлайн-коммуникации".

Источник: The Telegraph


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