Чувствуйте себя не слишком уверенно, дорогие женщины!

"Российские женщины летали в космос и давно работали, когда в Германии это было еще немыслимо. Однако при Путине эмансипация снова заканчивается", - считает журналистка немецкого издания Алисе Бота.

"Когда в России Международный женский день утопает в цветах, шампанском и лишенных душевности тостах, когда мужчины в этот день пьют за здоровье "дорогих женщин" и не скупятся на конфеты и парфюм, мне приходит в голову одна цифра: 54 %. Согласно опросу "Левада-Центра", столько россиян и россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина заботиться о хозяйстве и семье", - пишет журналистка.

Хотя советское политбюро за 69 лет своего существования впустило в свои ряды только двух женщин, Екатерину Фурцеву и Галину Семенову, все же "советские женщины воевали на войне. Они работали, летали в космос, когда женщины в Германии все еще должны были спрашивать у мужа разрешение на то, чтобы заниматься своей работой. Советские женщины могли бесплатно делать аборт", указывает журналистка.

"Однако с тех пор, как в 2012 году Владимир Путин положил начало консервативной смене курса, речь снова часто идет о "традиционных ценностях", - отмечает Бота.

"Женщины в политике? Такое приветствуют сегодня 23% респондентов. Стоит ли упоминать, что десять лет назад их было 40%? Когда "Левада-Центр" спрашивал участников опроса о том, какая из одиннадцати представленных женщин, некоторые из которых очень известны, могла бы стать президентом России, подавляющее большинство пыталось уйти от ответа, говоря: "Трудно сказать", "Таких женщин в России нет" и "Женщинам нечего делать в политике", - передает издание.

В России "архаический образ женщины побеждает эмансипационный. На женственности, которую чрезмерно чествовали после распада Советского Союза, делают слишком сильный акцент, а мужественность превращают в фетиш", считает автор статьи.

"Звучит как безумная теория заговора феминисток? - продолжает Бота. - Тогда стоит послушать советника Путина Владислава Суркова: год назад он написал, что мир - изобретение и изделие исключительно мужчины. То, что сегодня на Западе к власти стремятся женщины, является, по его словам, симптомом упадка. (...) В конце он, конечно, добавил, что Россия не затронута этим феминизмом".

"В России женщины тоже занимают высокие политические должности - будучи сообщницами режима, придающими мало значения женским темам. Хотя таковые есть, например: сегодня в России для женщин все еще запрещены 456 профессий. Ежегодно тысячи женщин погибают от последствий домашнего насилия. Две трети всех россиянок и россиян, живущих за чертой бедности - женщины и дети", - указывает издание.

"При этом именно инициативой женщин была регистрация НПО как иностранных агентов. Именно женщины захотели ввести наказание за агитацию гомосексуализма. Именно женщины боролись за декриминализацию домашнего насилия. И именно женщины-депутаты сплотились вокруг своего коллеги Леонида Слуцкого, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к журналисткам", - говорится в статье.

"Для того, чтобы приблизиться к власти, многие из этих успешных женщин прошли долгий путь, - отмечает Бота. - Например, Елена Мизулина начинала как оппозиционный политик с феминистскими взглядами, прежде чем перевоплотилась в сторонницу жесткой политики и разработала закон о декриминализации домашнего насилия".

Эмансипация подвергается влиянию моды и настроений не только в России, но и по всему миру, пишет журналистка. "Например, Путин, который похвалил израильского президента за изнасилование нескольких женщин, назвав его "мощным мужиком", которому он завидует. Трамп, который хочет "хватать женщин за киску"; бразилец Болсонару, заявившей одной женщине-политику, что он не будет ее насиловать, так как она этого не заслуживает".

"Российский пример, - пишет Бота в заключение, - показывает, как быстро могут упраздняться вещи, сами собой разумеющиеся".