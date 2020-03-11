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11 марта 2020 г.
11 марта 2020 г.

Марион Дюпюи и Ванесса Зочетти | Le Figaro

Тренд умер, да здравствует то, что не выходит из моды!

"Происходит отход от запланированного устаревания сезонных коллекций. Dior, Chanel, Celine, Chloé, Roland Mouret, Marine Serre... Дизайнеры одежды отдают предпочтение сразу узнаваемому силуэту, желанному и не выходящему из моды", - пишет Le Figaro.

"(...) Ролан Муре, французский дизайнер-изобретатель знаменитого платья Galaxy, утверждает, что с трендами покончено! "Пойдите и продайте "возвращение леопардового мотива" австралийцам, чья страна сгорела, или "синий - это новый черный цвет" изнуренным забастовками французам". Ролан Муре исповедует то, что называют принципом реальности. Он обеспокоен чрезмерным потреблением и считает, что сегодня передозировка сезонными предметами одежды лишена всякого смысла", - передает газета.

"(...) Александра Ван Хутт, основатель сайта Tagwalk, этого Google для мира моды, сделала интересное открытие в своих алгоритмах. "С 2017 года в топ-20 люксовых брендов мы заметили, что 5% образцов в коллекциях включаются в показы сезон за сезоном. Это беспрецедентная и важная повторяемость", - отмечает она.

"Причина? Сегодня бренды предпочитают концентрироваться на своей ДНК, закладывать основы для узнаваемого стиля и придавать творческий характер своим изделиям, не нарушая своих фирменных характерных признаков. Теперь они предпочитают долговечный гардероб "продуктам с изюминкой", которые сначала взлетают вверх, а затем падают вниз", - пишут авторы статьи Марион Дюпюи и Ванесса Зочетти.

"(...) О таком явлении также упоминает авангардистский стилист Марин Серр. "Тренд? Такого слова нет в моем словаре, - утверждает она. - Чем я руководствуюсь в своем творчестве? Жизнью женщин в 2020 году и тем, что им нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. Я анализирую разное время дня, смотрю на функциональность. Все начинается с создания современной куртки или платья как с точки зрения эстетики, так и практичности". Возобновление связи с функцией одежды - вот, несомненно, будущая миссия дизайнеров", - говорится в статье.

"Лидевью Эделькорт, которая считается неоспоримым прогнозистом модных веяний, подтверждает это изменение направления, но вносит нюансы: "Мода все еще генерирует тренды, как это видно в смещении мужской уличной одежды к стилю "джентльмен", "фермер". С другой стороны, мы наблюдаем в обществе глубокое стремление к изменению жизни. Мы стали покупать меньше, но лучше, точнее. Гардероб снова становится полезным и должен находится в таком состоянии, чтобы быть пригодным для переработки. Для этого он должен быть высокого качества с точки зрения эстетики и дизайна".

"Такой же вывод делает Оливье Сайар, историк моды и художественный руководитель дома моды J.M.Weston: "Мода возвращается в состояние комфорта, который становится важнее, чем внешний вид. Красивая вещь должна быть как кресло Eames: ты никогда от нее не устанешь и захочешь ее сохранить".

"(...) Отсюда, как указывает Лидевью Эделькорт, возвращение к рабочей одежде, практичной, прочной, разумной, а также к винтажу, вызывающему беспрецедентный энтузиазм, особенно у новых поколений. (...) Людям хочется отойти от диктатов моды, выстроить собственный образ, а правилом для подражания становится стиль", - отмечает Le Figaro.

"(...) Мы наблюдаем изменение ситуации, - расшифровывает Барбара Коанье, основатель агентства 1.618, которое продвигает устойчивые бренды класса люкс. - Конец эпохи моды, основанной на зависимости, господстве маркетинга и программировании, потому что мы живем при общественных движениях, связанных с отказом от гиперпотребления. И эти ожидания сами по себе становятся фундаментальными трендами! Переработка, ноль отходов, многооборотная экономика - вот новые области для размышлений. Они идут рука об руку с разными стратегиями: установление долгосрочной идентичности, построение гардероба, игнорирующего времена года или выбор более активной линии путем использования научных путей, в частности, текстильных инноваций".

(...) Наташа Рамсей-Леви, креативный директор лейбла класса люкс Chloé (...) в коллекции весна-лето 2020 без колебаний представила одежду с предыдущих показов, включая широкие брюки, точную копию модели весна-лето 2018. "В этой коллекции я хотела четко обозначить ту женщину Chloé, над которой я хочу работать. Я покончила с повсеместной и утомительной историей, подталкивающей к сезонному и быстро устаревающему потреблению. Я больше не хочу делать такие принты, от которых мы устанем через год, или давать множество деталей, связанных с одним сезоном. Я предпочитаю сосредоточиться на качестве продукта, силуэте и стиле Chloé. (...) Это также способ сказать клиентам, что если им понравилась эта модель, то она по-прежнему актуальна".

Источник: Le Figaro


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