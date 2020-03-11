Обвинения в сексуальных домогательствах против Пласидо Доминго признаны заслуживающими доверия

"Несколько женщин обвиняют певца Пласидо Доминго в "неподобающем поведении", что подтверждается расследованием, которое иниицировала опера Лос-Анджелеса в отношении своего бывшего генерального директора, хотя никаких доказательств шантажа обнаружено не было", - пишет Le Monde.

"(...) В ответ на скандал и вслед за движением #MeToo опера Лос-Анджелеса наняла независимых частных следователей для расследования жалоб, поданных против Пласидо Доминго. Последний прошлой осенью отказался от своего поста генерального директора калифорнийского учреждения, который он занимал с 2003 года", - говорится в статье.

"(...) Следователи из юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher опросили 44 человек, включая десять предполагаемых жертв, руководство оперы и самого Пласидо Доминго. Обвинения против певца, которому сейчас 79 лет, охватывают период от 1986 года, даты его назначения художественным консультантом, и до его ухода из учреждения в октябре 2019 года", - указывает издание.

"Некоторые лица утверждают, что они отказывались сообщать о поведении господина Доминго из-за его важности и влиятельности", - пишут следователи в своем отчете о расследовании, опубликованном во вторник, 10 марта. Однако юристы утверждают, что они не нашли никаких доказательств того, что певец "осуществлял нечто вроде шантажа или репрессий против какой-либо женщины, отказывая ей в прослушивании или заключении контракта с оперой Лос-Анджелеса".

"Следователи юридической фирмы подчеркивают, что Доминго сотрудничал с ними и давал добровольные показания. Он продолжал отрицать любые прикосновения или посягательства сексуального характера, утверждая, что все его отношения с женщинами происходили по обоюдному согласию", - говорится в публикации.

"(...) Другое независимое расследование, проведенное по заказу Американского союза оперных артистов, уже пришло к выводу, что тенор, с возрастом ставший баритоном, в прошлом "вел себя неподобающе, переходя от флирта к сексуальным достижениям, как на своем месте работы, так и вне его стен".

"(...) В конце февраля Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его женщинами, но через два дня сказал, что он по-прежнему отрицает обвинения в домогательствах", - отмечает Le Monde.

"Gibson Dunn считает, что опера Лос-Анджелеса серьезно отнеслась к жалобам на домогательства, с которыми ознакомилась юридическая фирма, но что стратегия и процедуры по данному вопросу со стороны оперного театра иногда были несостоятельными", - передает издание.