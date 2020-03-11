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11 марта 2020 г.
11 марта 2020 г.

Вероника Дорман | Libération

Владимир Путин обнуляет свой президентский счетчик

"(...) Дворцовая революция вышла на финишную прямую. Во вторник Владимир Путин согласился обнулить счетчики, ограничивающие президентские мандаты до двух, и, поскольку его так настойчиво просят, выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. "Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", - заявил глава Кремля перед Госдумой, нижней палатой парламента, которую он посетил днем обсудить предложения депутатов от партии власти "Единая Россия": о роспуске указанной Госдумы после принятия надвигающейся конституционной реформы, но, прежде всего, о том, чтобы дать ему самому возможность не покидать Кремль по истечении срока его полномочий, как того требует текущая Конституция", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"(...) Предложение о том, чтобы Путин получил право снова избираться, внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Так "голос народа" с легкостью прозвучал из уст первой женщины, полетевшей в космос, аполитичной фигуры, чей подвиг уважают в российском обществе, и поэтому, она находится вне всяких подозрений... Кроме того, сам Путин готов подчиниться народной воле, поскольку все его поправки выносятся на "всенародное голосование" 22 апреля. А тем временем послушная Госдума одобрила законопроект во втором чтении 382 голосами при 44 воздержавшихся и при этом никто не проголосовал против поправок к Конституции, внесенных по желанию президента", - говорится в статье.

"(...) У нас у всех притупилась бдительность", - сожалеет политолог Татьяна Становая, которая раскопала заявление Путина от 2008 года, в котором он говорил о "перезагрузке" счетчика мандатов, если когда-либо из Конституции будет убрано ограничение на количество сроков подряд: не более двух. "В то время я согласилась с мнением юристов, с которыми консультировалась, что такое решение слишком взрывоопасно, поскольку оно антиконституционно, и что он не посмеет...".

"В последние недели Путин сам подавал слабые сигналы, которые могли предвещать его возможный уход, говорил о чередовании, о переменах...", - говорится в статье. "А пока что дебаты по конституционной реформе перешли на такие темы, как дети, Бог, Госсовет, освободившись от смертоносного бремени вопроса о том, чтобы узнать, останется Путин или нет", - продолжает Становая.

"Прежде всего, российский президент выбил почву из-под ног оппозиции, которая не вышла за пределы возмущенных протестов в социальных сетях и не мобилизовалась", - отмечает автор статьи.

"Алексею Навальному просто сама в руки шла возможность занимать площади и улицы в течение нескольких недель в знак протеста против такой реформы. Но теперь все свернуто, референдум будет очень скоро, для настоящей мобилизации действительно нет времени", - считает Становая. И именно так оппозиционер интерпретировал объявление, сделанное во вторник: "И очень легко предугадать, какое будет следующее решение, после поправки, по которой Путин сможет оставаться президентом ещё 12 лет. Запрет на проведение любых публичных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Временный. На полгодика, не больше", - отреагировал Навальный в Facebook.

"(...) Путин считает, что еще не пришло время для того, чтобы он объявил о своем уходе", - указывает Становая. Потому что если он действительно покинет Кремль в 2024 году, то он сразу станет уходящим президентом, и страна сосредоточится на том, что будет после него. "На самом деле, он не знает, захочется ли ему уйти в 2024 году и позволят ли обстоятельства сделать это. Он никогда не принимает решений в долгосрочной перспективе, поэтому он нуждается в том, чтобы система оставалась максимально гибкой, и он имел возможность приспособиться к конъюнктуре. Что не означает того, что он обязательно останется у власти до 2036 года".

Источник: Libération


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