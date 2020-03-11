Турция превратилась в секретную державу беспилотников

"В недавних боевых действиях Турции в Сирии и Ливии центральную роль сыграли беспилотные летательные аппараты. Турция развивает свою программу беспилотников уже на протяжении нескольких лет - с помощью зятя Эрдогана", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После последних боев за центр сирийских повстанцев Идлиб министерство обороны Турции представило впечатляющие итоги: в бою против сирийской правительственной армии турецкие войска уничтожили 151 танк, 47 гаубиц, 3 самолета, 8 вертолетов, 3 дрона и 8 систем ПВО, а также убили более 3 тыс. солдат. Хотя к официальным сообщениям Анкары об успехах такого рода следует относиться с осторожностью, на независимой стороне также не сомневаются, что в ходе операции "Весенний щит" Турция нанесла существенный урон сирийским правительственным войскам", - передает журналист Фолькер Пабст.

"При этом центральную роль в операции сыграли дроны, которые как передавали координаты целей артиллерийским подразделениям, так и совершали атаки. Иногда для нейтрализации сирийской ПВО использовались даже целые отряды дронов. В последние годы Турция интенсивно развивала свой флот беспилотных летательных аппаратов, делая при этом ставку на отечественные технологии. Сегодня дроны турецкого производства имеются в распоряжении всех видов вооруженных сил и разведки страны. (...) Турция является сегодня единственным государством, которое масштабно использует на своей территории беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач. (...) ", - отмечает издание. В частности, благодаря использованию беспилотников, запрещенная Рабочая партия Курдистана (PKK) едва ли может теперь передвигаться большими подразделениями.

Ключевую роль в развитии программы использования беспилотников играет Сельчук Байрактар. Машиностроительная компания его семьи стала важнейшим производителем дронов в Турции. "Байрактар пользуется популярностью, а близкие к правительству СМИ нарекли его "крестным отцом турецких дронов". Несомненно, успеху его предприятия способствовало и то, что с 2016 года он женат на Сюмейе, младшей дочери президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в статье.

Беспилотные летательные аппараты Турции успешно экспортируются и в другие страны. "Модель Bayraktar TB-2 уже была продана Катару и Украине. Говорят, о своей заинтересованности заявили и другие страны. Вероятно, недавние операции еще больше увеличат спрос", - пишет издание.

Впрочем, важным фактором в успехе турецких беспилотников стало и то, что "Россия, несмотря на союз с сирийским правителем Башаром Асадом, во многом предоставляет Турции свободу действий. Благодаря своему владению воздушным пространством над Идлибом российская авиация могла бы как минимум сильно воспрепятствовать турецким атакам", - указывает автор статьи.

"Турция уже давно пытается компенсировать свои слабые стороны в противовоздушной обороне. Это объясняет и ее противоречивое решение о покупке российской системы С-400, которая привела к серьезному спору с США. Впрочем, в создании бесполетной зоны над Идлибом российские ракеты не помогут. Здесь Турция скорее зависит от помощи партнеров по НАТО. Определенная ирония судьбы есть в том, что правительство в Анкаре больше всего зависит от своих союзников именно в том вопросе, в котором оно подвергло союз особенно тяжелому испытанию на прочность", - отмечает Neue Zürcher Zeitung.