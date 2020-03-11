Изменение конституции в России: Путин, "политический девственник"

"Президент России Владимир Путин обеспечил себе власть еще на 12 лет", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Новая российская конституция - это большая кастрюля густого супа, заменяющего собой и первое, и второе блюда, - отмечает журналист Андре Баллен. - Для каждого найдется что-то свое. Для одних - статус страны-победительницы во Второй мировой войне, для других - защита брака, который в России может быть заключен только "между мужчиной и женщиной". Для бедных - пара неопределенных кусков социальной помощи, для патриотов - запрет уступать даже малейшую частичку земли. При этом пользоваться в этом смысле соседней страной - не проблема с точки зрения конституции. В ней смешаны даже, казалось бы, несовместимые вещи: с одной стороны, Россия считает себя правопреемницей атеистического Советского Союза, с другой стороны, многочисленные конституционные повара, "сохраняя память предков", включили в ее рецепт веру в Бога".

"Впрочем, как теперь выясняется, признание Бога вполне оправданно. Ведь так же, как Библия уже 2 тыс. лет завораживает верующих чудом непорочного зачатия, так и президент России Владимир Путин чудом "непорочного президентства" обеспечил себе еще как минимум 12 лет власти", - говорится в статье.

"Это стало возможным благодаря простому трюку: Путин снова становится политическим девственником, его предыдущие президентские сроки просто не считаются. Правда, у этого маневра мало общего с целомудренной стыдливостью. Наоборот: речь идет об изнасиловании действовавшей до этого конституции. Поразительно, насколько нагло действует при этом Кремль", - отмечает автор статьи.

"Однако этот метод далеко не нов: такой трюк уже использовал Александр Лукашенко, правящий в Белоруссии с 1994 года (...). Лукашенко давно считают на западе "последним диктатором Европы". Теперь на востоке у него появился достойный соперник", - заключает Der Standard.