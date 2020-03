11 марта 2020 г. Бен Эллери | The Times Особняк бывшей правящей семьи Казахстана арестован по делу в духе "Макмафии" Особняк в Лондоне оказался в центре дела о коррупции в духе "Макмафии" в связи с утверждениями о том, что он был куплен на доходы от преступлений, совершенных бывшей правящей семьей Казахстана, передает The Times. "Хэмпстедская резиденция Нурали Алиева, внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является одним из трех домов общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов, арестованных по ордерам по Закону о благосостоянии неустановленного происхождения, полученным Национальным агентством по борьбе с преступностью в Высоком суде. Агентство получило ордера в мае прошлого года в связи с подозрениями в том, что эта недвижимость была куплена с использованием преступных доходов, предоставленных отцом Алиева, покойным Рахатом Алиевым, бывшим высокопоставленным должностным лицом в правительстве Казахстана, обвиняемым в убийстве двух банкиров", - сообщается в статье. "Особняк в северной части Лондона стоимостью 30 млн фунтов располагает подземным бассейном, кинотеатром и центральным лифтом с "застекленным куполом" на своем выходе на верхнем этаже", - говорится в публикации. "Вчера адвокат, представляющий компании, которые владеют этими объектами недвижимости, подал иск об отзыве ордеров и заявил, что это дело "очень тонкое". "Законы о благосостоянии неустановленного происхождения - прозванные "законами Макмафии" по названию криминальной драмы BBC и книги, которая ее вдохновила - позволяют Национальному агентству арестовывать имущество, если оно считает, что их владелец является "политически значимым лицом" и не может объяснить источник своего благосостояния. Это второй раз, когда в Великобритании был использован подобный ордер и это означает, что эту недвижимость нельзя продать или избавиться от нее", - напоминает The Times. "(...) Два других объекта, арестованных по этому закону - это квартира в Челси в западной части Лондона стоимостью 31 млн фунтов стерлингов, и особняк возле гольф-клуба Highgate в северной части Лондона, стоимость которого оценивается в 20 млн фунтов". "Высокому суду сообщили, что Алиев и его мать Дарига Назарбаева, которая является председателем Сената в Казахстане и дочерью Нурсултана Назарбаева, являются "конечными бенефициарными собственниками [трех] объектов недвижимости, подпадающих под законы о благостоянии неустановленного происхождения". "Адвокат Клэр Монтгомери, представляющая две компании, которым принадлежат квартира в Челси и особняк возле гольф-клуба Highgate, сообщила Высокому суду, что эта недвижимость "вообще не связана с Рахатом Алиевым, а связана с его женой Даригой Назарбаевой, которая ведет полностью самостоятельную жизнь, будучи экономически активной женщиной". Она добавила, что Назарбаева развелась с Рахатом Алиевым в 2007 году, а недвижимость приобреталась с 2008 года. (...) Источник: The Times