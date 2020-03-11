У крыс проявляются человеческие привычки - им нравятся пиво и бублики

"Чем больше разрушается их жизненное пространство, тем больше животным приходится приспосабливаться к жизни в городах. Настоящими мастерами в этом являются крысы. В Нью-Йорке они полюбили вкус пива и бубликов", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В Нью-Йорке проблема с крысами. Никто точно не знает, сколько грызунов населяют мегаполис, однако, согласно оценкам, их миллионы. Все попытки властей взять ситуацию под контроль пока терпели неудачу", - повествует журналист Филипп Нагельс.

Одной из причин крысиного успеха является их невероятная способность приспосабливаться. Насколько сильно она развита, демонстрирует новое исследование, опубликованное на портале BioRxiv.

"В Нью-Йорке можно увидеть, как они едят бублики и пиво; в Париже им нравятся круассаны и сливочное масло. Они адаптируются удивительным образом", - отметил в разговоре с изданием The Guardian Арбель Харпак, генетик из Колумбийского университета и один из авторов исследования.

"Чтобы проверить, действительно ли в подобных наблюдениях отражается эволюционная адаптация, команда ученых проанализировала геном 29 крыс. Их они поймали в Нью-Йорке, приманив ветчиной, арахисовой пастой и овсом".

Их ДНК исследователи сопоставили с ДНК девяти крыс из китайской провинции Хэйлунцзян, родины крыс вида rattus norvegicus или так называемых серых крыс.

"В нескольких десятках генов были обнаружены значительные изменения, в том числе связанные с питанием, движением и поведением животных. Исследователи интерпретировали их как эволюционную адаптацию к жизни в городах и с людьми. Например, один из генов связан со способностью передвижения в пространстве".

"У нью-йоркских крыс также был изменен ген, который у людей ассоциируется с психическими нарушениями, а их питание во многом основывалось на прошедших сильную обработку жирах и сахарах".

"Параллели с людьми не случайны, пояснили ученые. Крысы и люди подвергаются в больших городах воздействию схожих внешних условий, например, высокой плотности заселения, способствующей распространению болезней. И, конечно, крысы зачастую рады полакомиться тем, что для нас является отходами", - пишет Die Welt.