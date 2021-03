Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 12 марта 2021 г. 11 марта 2021 г. Генри Фой | Financial Times Жестокий третий акт Владимира Путина (...) "Для россиян, выступающих против Владимира Путина, тюремное заключение Алексея Навального представляет собой показательный момент, которого они давно ожидали и которого опасались. Являясь частью решительных и масштабных усилий по ужесточению политических свобод, оно знаменует новую эру для режима, который сохраняется уже третье десятилетие. После 20 лет, в течение которых правление Путина подкреплялось сначала экономическим процветанием, а затем воинственным патриотизмом, его правительство теперь обратилось к репрессиям как главному инструменту удержания власти", - пишет Financial Times. "Путин всегда был человеком, который поддерживает идею железного кулака, сильного и могущественного государства, - говорит Андрей Колесников, руководитель программы российской внутренней политики в Московском центре Карнеги. - Может быть, он всегда был жестоким, но теперь он решил быть жестоким свободно, открыто, без ограничений". "В мире российский президент пользуется репутацией властного и, казалось бы, неуязвимого лидера, но его недавнее безжалостное подавление инакомыслия у себя дома подчеркивает как отсутствие у него альтернатив для успокоения беспокойного электората, так и его страх перед народными протестами. Такие восстания были близки к свержению его союзника-диктатора Александра Лукашенко в соседней Белоруссии в прошлом году, - говорится в статье. - Множество законов, принятых в конце 2020 года, не только позволяют Путину продлить его правление на больший срок, чем 29 лет у власти Иосифа Сталина, но и еще больше ужесточают ограничения для тех, кто хочет положить конец его правлению. Наступление разворачивается от усиления полицейского насилия против протестующих до судебной системы, подотчетной Кремлю. Оно включает более строгие правила относительно того, кто может участвовать в выборах и какой контент могут размещать веб-сайты. Сегодня Россия стала страной, где за ретвит анекдота о протестах грозит 15 суток тюрьмы, а глухонемого могут оштрафовать на 70 долларов якобы за выкрикивание лозунгов против режима". "Красная линия осталась в прошлом. Мы уже пережили момент, где Путин перешел черту в автократическое государство, - считает Колесников. - Это часть более широкого процесса. И Навальный - лишь результат этого". (...) "(...) Навальный был лишь первым, кого посадили за решетку. (...) По данным ОВД-Инфо, некоммерческой правовой организации, за четыре недели после возвращения Навального полиция задержала более 11 тыс. человек в более чем 125 городах. (...) "Журналистов в жилетах с надписью "Пресса", укладывали на землю ударами дубинок. Отряды ОМОНа хватали ошеломленных зевак и тащили их в ожидающие фургоны, в то время как камеры с программным обеспечением для распознавания лиц, развернутые в прошлом году для надзора за выполнением постановлений, связанных с Covid-19, использовались для охоты на участников после того, как они уходили домой". (...) "Масштабы январского наступления были настолько велики, что не хватало пустых тюремных камер для содержания задержанных. Даже после того, как в камеры, рассчитанные менее, чем на 10 человек, впихивали десятки людей, многие другие были вынуждены проводить ночь в очереди полицейских грузовиков, припаркованных у тюрьмы на окраине Москвы. Только в столице по обвинению в участии в публичном мероприятии было задержано в три раза больше людей, чем за последние 15 лет вместе взятых", - пишет издание. (...) "Для многих беспрецедентная суровость полицейских мер подчеркнула чрезмерно большое влияние, которое теперь оказывают на президента сторонники жесткой линии - бывшие представители вооруженных сил и служб безопасности", - указывает газета. (...) "Мы допустили некоторые ошибки в том, как обращались [с протестами]... Это было очень тяжеловесно, - говорит высокопоставленный кремлевский чиновник. - Но давление со стороны силовиков вокруг [Путина] сильнее, чем когда-либо. Сопротивляться этому стало очень трудно". "Нельзя забывать, что Путин узнал о более широком обществе, будучи офицером КГБ, - добавляет он. - Он продукт этой системы, и в глубине души всегда будет думать так, как эта система". (...) "Сейчас мы подошли к тому моменту, когда он решил зафиксировать результаты своих первых 20 лет у власти, - говорит Колесников. - Путин отбрасывает либерализм во внутренней и внешней политике... Государство сейчас очень искренне в своей жестокости и не готово к каким-либо другим усилиям по нормализации". "На бумаге в России все еще существует парламентская оппозиция - группа менее крупных партий, которые теоретически конкурируют с путинской партией "Единая Россия" за голоса. Но эта "системная оппозиция" поддерживается и направляется Кремлем и призвана поглощать гнев избирателей на правительство, но никогда не оспаривать его абсолютный контроль над законотворчеством, - отмечает Financial Times. - Вместо этого реальная угроза для Путина исходит от "несистемной оппозиции" - Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Навального и других активистов, проводящих кампании и оппозиционеров, которые игнорируются подконтрольными государству СМИ и сталкиваются с бесчисленными бюрократическими препятствиями на пути к участию в выборах". "В Кремле больше нет желания отделять эту активную оппозицию от простых граждан, которые просто не согласны с Путиным. Татьяна Становая, основатель российской политической аналитической компании R.Politik, описывает ситуацию как "разворачивающуюся войну на уничтожение между репрессивной машиной режима и либеральной оппозицией". "Раньше была несистемная оппозиция, а также была либеральная толпа. Но для ФСБ это один и тот же враг, - говорит она. - Теперь, когда "все крысы, настроенные в поддержку Навального", стали чрезвычайно токсичными , и всех без разбора сваливают в одну кучу - либеральное сообщество должно отступить и искать политически безопасное место для спячки". "В течение многих лет таким убежищем был интернет. (...) Но способность россиян свободно публиковать информацию в интернете сейчас находится под давлением. В конце декабря парламент принял закон о блокировке иностранных веб-сайтов, штрафах для провайдеров, размещающих запрещенный в России контент, и тюремном заключении для людей, оставляющих клеветнические комментарии в интернете. На этой неделе Путин подписал указ, который позволяет Москве блокировать веб-сайты, на которых размещаются материалы, считающиеся незаконной политической агитацией. (...) В преддверии митингов в поддержку Навального российский надзорный орган в сфере коммуникаций приказал соцсетям, включая TikTok, на которых были размещены популярные видео школьников, снимающих портреты Путина со стен своих классов, удалить весь контент, упоминающий протесты. Надзорный орган сообщил, что было удалено 89% контента, и что YouTube, TikTok, Instagram, Twitter и Facebook будут оштрафованы за сохранение оставшейся части", - указывает издание. "Проблема, которую мы имеем - это то, что легко закрыть центр города и заполнить его омоновцами, но гораздо сложнее контролировать людей в TikTok, - говорит высокопоставленный кремлевский чиновник. - Этот вопрос мы еще не проработали". (...) "Позволив Навальному баллотироваться в 2013 году, правительство совершило серьезную ошибку. До сих пор самые близкие к Кремлю эксперты не понимают, почему, - говорит Алексей Чеснаков, политолог, консультирующий Кремль. - Получив хороший результат, Навальный почувствовал, что у него больше пространства для игры. И сейчас ситуация похожая". "[Но] несистемная оппозиция неприемлема для Кремля. Кремль устанавливает правила игры и требует от всех игроков их соблюдать, - добавляет Чеснаков. - Система накладывает ряд искусственных ограничений даже на тех, кто ее поддерживает. И какой смысл позволять вашим оппонентам делать то, что вы запрещаете своим сторонникам?" (...) "В сентябре в России будут проводиться парламентские выборы, на которые ФБК* давно нацеливается как на возможность применить "умное голосование" по всей стране. Правящая партия Путина выглядит необычайно уязвимой: по данным государственного социологического агентства ВЦИОМ, в феврале ее рейтинг популярности достиг рекордно низкого уровня в 29,4%, - сообщается в публикации. - Но изменения в печально известном российском законе об "иностранных агентах", стремительно проведенные через парламент в конце прошлого года, могут запретить ФБК* и другим оппозиционным группам участвовать. Этот термин, который несет в себе тяжелые коннотации предательства и шпионажа, теперь может применяться к любому человеку, которого, как считается, поддерживали организации, считающиеся иностранным агентом (...). В последние недели законодатели предложили еще больше расширить закон, чтобы запретить "иностранным агентам" или их сообщникам вообще участвовать в выборах". (...) "Кремль отрицает, что его оппоненты подвергаются репрессивным мерам. "Кремль не видит таких характеристик в России... У нас достаточно плюрализма на политической арене, а у Кремля много противников, - говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Никто в России не конфискует активы и не налагает санкции на сограждан по простой причине наличия определенных убеждений или разногласий во мнениях с правительством". "Популярность Путина может оставаться выше, чем у его партии, но растущее национальное недовольство очевидно. По данным Левада-центра*, его рейтинг одобрения достиг исторического минимума в 59% в мае прошлого года, когда бушевала пандемия коронавируса, но восстановился до 64% в январе. Что еще более важно, опрос, опубликованный в этом месяце, показал, что только 48% россиян хотели бы, чтобы он остался президентом после 2024 года, при этом 41% против. За этим показателем, который снизился с максимума в 65% в 2017 году, скрываются поразительно разные мнения среди возрастных групп - тенденция, усугубляемая Навальным, протестами и последовавшими репрессиями. Только 31% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотят, чтобы Путин правил после 2024 года, при этом 57% выступили против. Среди тех, кто старше 55 лет, результаты были почти противоположными", - пишет FT. "Основная роль, которую играет популярное среди школьников и подростков приложение TikTok в продвижении протестов, говорит о том, что молодые россияне гораздо меньше боятся демонстрировать свою оппозицию. "В социологическом и политическом плане ситуация становится все хуже и хуже... Им следует подумать об этом огромном разрыве между ними и новым поколением, который с каждым годом становится все больше и больше ", - говорит человек, который регулярно разговаривает с Путиным, добавляя, что Кремль игнорирует такие "стратегические проблемы" в пользу решения краткосрочных проблем. "[Репрессии] не помогают повысить популярность. Они помогают сохранить власть, но не популярность", - добавляет он. "Сейчас он частично теряет свою популярность, особенно среди молодежи. Они внутренне свободны, они не помнят Сталина, они не помнят ГУЛАГ. Они относительно смелы... [И] с каждым годом они становятся все более и более политически активными и их число растет". (...) "Вызов для Путина заключается в том, что Навальный не только задействовал беспокойства поколения молодых россиян, но и представляет их. В свои 44 года он на четверть века моложе Путина и его высокопоставленных помощников. По мере того как президент стареет, его режим стареет вместе с ним, и команде давних и преданных помощников неизменно отдается предпочтение перед вливаниями новой крови - или свежих идей. В закон даже были внесены изменения, чтобы обойти зависимость Путина от устаревших и пользующихся доверием людей. В январе он представил законопроект, отменяющий существующее правило, вынуждающее федеральных бюрократов выходить на пенсию в возрасте 65 лет. Любой, кто назначен непосредственно президентом, может работать до своей смерти. И все больше самых близких к нему людей выбираются из силовиков, а почти все либералы, назначенные до 2014 года, теперь вытеснены из коридоров Кремля", - говорится в статье. "Силовики не могут не выполнять свою функцию. В противном случае возникнут вопросы об их эффективности, - говорит Чеснаков, который с 2001 по 2008 год был заместителем начальника путинского Управления внутренней политики. - Несистемники иногда действуют слишком прямо, и у силовиков нет выбора - они должны действовать так, как им диктует закон. А закон дает им огромные полномочия". (...) По словам Леонида Волкова, главы штаба Навального, ФБК* будет организовывать новые акции протеста весной, и мало кто сомневается, что сентябрьские выборы станут еще одной точкой возгорания для восстаний, особенно если "Единая Россия" значительно превзойдет свои низкие рейтинги в опросах, а кандидаты от оппозиции будут заблокированы для участия в выборах. Путинская полиция будет ждать. (...)". "Мы видим больше жестокости, больше агрессии по отношению к его оппонентам", - говорит Колесников. - И это работает, это работает". "Но, тем не менее, это не означает, что сопротивление прекращается. Люди просто приспосабливаются, становятся более внутренне настроенными со своими личными мыслями и своими словами, - добавляет он. - Это был советский способ тихого противостояния властям. И теперь я вижу, что он возвращается". * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: Financial Times



