Вакцина из России: "Спутнику V" будут здесь очень рады

"Пока российская вакцина еще не зарегистрирована в ЕС. Но как только это произойдет, любой стране стоит радоваться еще одному средству против коронавируса", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Как было бы прекрасно, если бы политические игры власть имущих не играли никакой роли в некоторых вопросах, - рассуждает журналист Кристоф Херварц. - Например, в вопросе вакцин: в идеальном мире предприятия производили бы вакцины, а независимое управление решало бы, как распределять доступные дозы".

"Но это, конечно, не так. Вакцин мало, а там, где есть дефицит, есть и соперничество, союзы, конфликты. В Германии вопросы распределения вакцин решаются еще относительно тихо в связи тем, что в Германии отделения реанимации не были полностью перегружены как минимум в течение продолжительного периода".

"Иначе ситуация выглядит, например, в Словакии. Там недостаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить кислородом всех тяжелобольных. Как можно обвинять главу правительства в том, что в такой ситуации он заказал российскую вакцину "Спутник V", которую пока не зарегистрировали в ЕС?".

"В то же время это рискованное предприятие. Регистрация вакцины - это не формальность. Она должна удостоверить, что вакцина действительно защищает и не представляет опасности. А пока имеющихся данных, по-видимому, недостаточно", - отмечает издание.

"Но как минимум есть информация о том, что "Спутник V" может помочь: в статье в научном журнале The Lancet был сделан обнадеживающий вывод. Недавно на основе имеющихся данных вакцину похвалил и глава немецкой комиссии по вакцинации. Поэтому официальная регистрация вакцины представляется реалистичной".

"Когда вакцина будет зарегистрирована, будет фатальным не использовать ее лишь из-за того, что она была разработана в России, а не в Западной Европе. То, что в Италии появится дополнительное предприятие по производству вакцины, - хорошая новость. Это может содействовать тому, что в ходе пандемии будет доступно большее количество вакцины".

"Было бы катастрофой, если бы Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало "Спутник V", но его отвергли бы в европейских странах по политическим причинам. (...) То, что сотрудничество по вакцине может привести к более близким отношениям с Россией, не должно быть решающим аргументом против "Спутника". Правительство в праве придавать большее значение здоровью своих граждан, чем политическим разногласиям с другой страной", - резюмирует Handelsblatt.