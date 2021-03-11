"Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена"

"Благодаря нормализации отношений между Израилем и большинством его соседей утверждается новый геополитический порядок, структурированный, в частности, иранским экспансионизмом", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"8 марта небо Ближнего Востока бороздило удивительное авиационное соединение. В боевых учениях участвовали два американских стратегических бомбардировщика B-52H. В глаза бросалось сопровождение: израильские истребители F-15, затем саудовские и катарские истребители. Пентагон упомянул о "многонациональном патруле" - американо-израильско-арабском", - говорится в статье.

"На той же неделе Томас Фридман, один из комментаторов The New York Times, отметил такую цифру: с октября 2020 года и объявления о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в столице ОАЭ Абу-Даби побывали 130 тыс. израильтян. (...) Граждане обеих стран освобождены от визы. Могущественные финансовые фонды ОАЭ рассматривают возможность участия в израильских высоких технологиях", - указывает автор статьи.

"(...) Авраамова дипломатия", названная по имени вселенского пророка, не состоялась бы без разрешения Саудовской Аравии. Ее одобрила Лига арабских государств - несмотря на протесты палестинцев. Инициативу администрации Трампа приветствовали в унисон и республиканцы, и демократы в Соединенных Штатах, а также в Европе, в Москве и Пекине, причем каждый произносил расплывчатые речи по палестинскому вопросу", - отмечает Фрашон.

"После долгой ссоры политико-идеологического характера эмират Катар в какой-то мере помирился с домом Саудов, но еще не придерживается авраамовой линии, - говорится в публикации. - Однако по просьбе Израиля Катар регулярно доставляет гуманитарную помощь в сектор Газа, палестинскую территорию, контролируемую ХАМАСом, напоминает политолог Жиль Кепель в своей последней книге "Пророк и пандемия".

"(...) Как заметил осенью 2020 года журналист Гай Ситбон, ветеран ближневосточных приключений, "об этом никто не объявляет, но война окончена". Для большинства арабских государств - мы не говорим об арабском общественном мнении - состояние войны с Израилем, мотивированное палестинским вопросом, закончилось. "Можно будет сказать, что эта ситуация возникла не вчера, но "Авраамовы соглашения" ее официально оформляют. Есть очевидные факты, которые следует четко сформулировать. Эти соглашения "похоронили арабо-израильский конфликт как структурный фактор на Ближнем Востоке", - пишет Кепель.

"(...) Есть немало причин для маргинализации палестинского вопроса: конец холодной войны; крах арабского национализма; меньшее значение ближневосточной нефти; преступная американская и европейская снисходительность по поводу израильской колонизации; разделение палестинского национального движения; всплеск джихадистского радикализма", - анализирует автор публикации.

"Остановимся на одной из них: это иранский экспансионизм в арабском мире. (...) На протяжении многих лет, с учетом войн и американского вмешательства, Тегеран выстраивает свой "шиитский полумесяц" - своего рода арабский доминион, где через вмешательство местных шиитских ополченцев Иран частично контролирует власть в Сирии и вассализирует Ирак и Ливан. (...) Иранская теократия, заявляющая во всеуслышание о палестинском вопросе и ставящая под сомнение устойчивость Израиля, иногда завоевывала симпатии арабского общественного мнения", - пишет Фрашон.

"Однако длительный и агрессивный иранский экспансионизм, осуществляемый страной с, мягко говоря, двусмысленными ядерными планами, сегодня рассматривается частью арабского общественного мнения как провокация и почти реальная угроза для существующих режимов - как для Эр-Рияда, так и для Иерусалима. "Персидский" империализм понизил значимость палестинского вопроса и породил арабо-израильский союз", - рассуждает Фрашон.

"Теперь ведущую роль в регионе играют три неарабских державы - Иран, Израиль и Турция. Их взаимодействие и формирует Ближний Восток. Израильтяне укрепляют свой антииранский союз с арабами. Иранцы цепляются за свой "шиитский полумесяц". Турция РеджепаТайипаЭрдогана играет на всех фронтах, чтобы удовлетворить свою неистовую тягу к неоосманскому возрождению", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты остаются доминирующей стратегической державой на Ближнем Востоке. Россия восстановила свое место, воспользовавшись войной в Сирии. Китай утверждается экономически и развертывает все более плотную сеть портов. Европа тоже присутствует. Но окончание арабо-израильского конфликта способствовало автономизации региона. Кепель красиво говорит о "Ближнем Востоке, взбодрившемся по отношению к великим державам". Началась другая история", - резюмирует Ален Фрашон.