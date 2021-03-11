Плазма выздоравливающих неэффективна для госпитализированных пациентов с Covid-19

"(...) Еще одно разочарование в поисках терапевтических решений против Covid-19: крупное британское клиническое исследование Recovery показывает, что плазма выздоравливающих не оказывает положительного воздействия на госпитализированных пациентов. "Плазма выздоравливающих широко используется для лечения Covid-19, но нет надежных доказательств ее эффективности", - поделился в Twitter соруководитель исследования Recovery Питер Хорби (Оксфордский университет). - Мы разочарованы отрицательным результатом, но все равно мы в нем нуждались, и теперь мы получили четкий ответ на насущный вопрос", - пишет Le Monde.

"(...) Идея состоит в том, чтобы с плазмой выздоравливающих предоставить пациентам с Covid-19 антитела, вырабатываемые людьми, ранее инфицированными SARS-CoV-2 и вылечившимися. Такой подход применялся, в частности, в Соединенных Штатах, вне клинических испытаний, на нескольких десятках тысяч пациентов, но доказательства его эффективности отсутствовали", - указывает автор статьи.

"Таким образом, Recovery дает возможность вынести решение. Отрицательные результаты представлены в предварительной публикации, размещенной в интернете в среду, 10 марта: плазма выздоравливающих предлагалась в период с конца мая до середины января почти 5800 пациентам, согласно рандомизированному и контролируемому протоколу. Клиническое течение их болезни сравнивали с аналогичными данными многих пациентов сопоставимого профиля, которые получали только стандартное лечение. Смертность, наблюдаемая через 28 дней после переливания, была одинаковой в двух группах, независимо от их профиля. То же самое верно и для других клинических критериев", - отмечает издание.

"(...) До этого исследования девять других клинических испытаний затрагивали вопрос о плазме выздоравливающих, не показав благоприятных клинических эффектов, но проводились они на гораздо меньшем количестве пациентов. Иногда утверждалось, что такие результаты можно объяснить низкими концентрациями антител. Однако пациенты Recovery получали плазму с высокими концентрациями антител, как заявили его руководители", - передает автор статьи.

"Однако они отмечают, что их наблюдения относятся только к госпитализированным пациентам: "Таким образом, Recovery не может сказать, способна ли плазма выздоравливающих оказаться полезной, если бы ее вводили вскоре после заражения SARS-CoV-2 и до появления симптомов болезни".