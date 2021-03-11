Магнаты и члены королевских семей летают на вакцинацию в Дубай и Абу-Даби

"В последние месяцы бизнесмены, политики и члены королевских семей со всего мира летают в ОАЭ, чтобы там привиться от Covid-19. Официально в стране вакцинируют только проживающих там граждан, но тот, кто заплатит достаточно денег или имеет хорошие связи с королевским домом, может и будучи иностранцем сделать в Дубае или Абу-Даби две прививки от коронавируса", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В то время как большинство стран все еще закрыты для туристов, Дубай открыл свои границы уже в июле прошлого года, - отмечает журналистка Андреа Шпалингер. - Пандемия нанесла тяжелый удар по экономике эмирата, зарабатывающего треть своего ВВП на туристах из других стран".

"Кажется, благодаря богатым "вакцинным туристам" страна у Персидского залива может компенсировать как минимум часть убытков. Эти туристы прилетают сюда на частных самолетах и живут в роскошных отелях у моря, ночь в которых стоит несколько тысяч долларов", - говорится в статье.

"Есть даже новаторы, которые уже предлагают специальные туры для сверхбогатых людей. Так, члены лондонского клуба Knightsbridge Circle могут забронировать для себя 3-недельню поездку в Эмираты. За 50 тыс. франков в пересчете на швейцарскую валюту они могут полететь первым классом, поселиться в роскошном отеле и между делом быстро получить две прививки".

"Как пишет издание Financial Times, за последние месяцы в Дубай ради вакцинации приезжали и многие богатые ливанцы, индийцы и пакистанцы. Некоторые якобы даже учредили офшорные компании, чтобы облегчить себе доступ к вакцине. (...) В крупных центрах вакцинации Дубая также уже привились высокопоставленные политики из Ливана, Грузии и других стран".

"Также и соседний эмират Абу-Даби заманивает вакциной от Covid-19 богачей со всего мира, - пишет издание. - (...) Изначально использовалась в основном вакцина китайского производителя Sinopharm. С февраля здесь также доступны вакцины от AstraZeneca и Pfizer/Biontech. Скоро Эмираты намерены и вовсе начать самостоятельное производство вакцины Sinopharm. Тогда вакцинация богатых иностранцев будет проходить уже не за кулисами, а в рамках официальной программы вакцинного туризма".

"В западных странах многие раздосадованы тем, что привилегированные люди покупают для себя возможность вакцинации за границей, в то время как их согражданам придется ждать ее месяцами. Это аморально, когда здоровые богачи протискиваются вперед, пока в большинстве стран нуждающимся в прививке пожилым людям и представителям групп риска приходится все еще ждать прививку. Особенно велико возмущение, когда вакцинными туристам оказываются представители государства или сотрудники государственных компаний".

"Марку Мачину, директору крупнейшего пенсионного фонда Канады, и вовсе пришлось в феврале уйти в отставку, после того как стало известно, что он вакцинировался в Дубае. 55-летнего мужчину обвинили в том, что он проигнорировал рекомендации правительства об ограничении поездок и использовал свое положение для того, чтобы получить личную выгоду".

"Также и в Испании люди обеспокоены тем, что в феврале сестры короля Филиппа, инфанты Кристина и Елена, сделали себе прививки в Абу-Даби. (...) Им 55 и 57 лет, и они не входят в группу риска. Сейчас в Испании вакцинируют людей старше 80 лет, поэтому местные СМИ обвинили Кристину и Елену в отсутствии уважения к согражданам. Король Филипп и его супруга сообщили, что они, как и все другие испанцы, будут ждать своей официальной даты вакцинации", - передает Neue Zürcher Zeitung.