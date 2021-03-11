В каких местах мы больше всего рискуем заразиться Covid-19?

"Чтобы перестать делать неправильный выбор, важно точно определить, в каких ситуациях происходит передача вируса", - пишет журналистка Лора Дазиньер в издании Slate.fr.

"(...) Теперь ученые больше узнали о способах заражения благодаря проведенным исследованиям на основе отслеживания либо с помощью приложений, речь идет об исследованиях, базирующихся на анкетах, отправленных людям, которые заразились Covid в определенный период - мы говорим об обсервационных исследованиях на основе утверждений. Просто людей, заразившихся Covid-19, спрашивали, где, по их мнению, они заразились", - говорится в статье.

"Так обстоит дело с исследованиями ComCor, проводимыми Институтом Пастера, и SourceCovid под руководством профессора Фабриса Дени. Первое исследование было посвящено заражению в период осеннего комендантского часа 2020 года, а второе - в период с августа по декабрь 2020 года. Их результаты в целом одинаковы: основными источниками заражения являются семья, работа и друзья. Что касается мест, то это, по сути, дом, офис или место профессиональных занятий, места коллективного пользования (рестораны, бары, спортивные залы и т. д.) и лечебные учреждения", - указывает автор публикации.

"Эти два исследования предлагают довольно интересные данные, но по самой их методологии все еще остаются неизвестные, которые требуют определенной осторожности при интерпретации результатов. Фактически исследования основаны на ответах респондентов, то есть лиц, которые точно знали, где и от кого они заразились", - отмечает журналистка.

"(...) Исследование ComCor показывает, что наличие детей представляет собой фактор риска заражения Covid-19, факт остается фактом: передача инфекции в школах представляется в значительной степени недооцененной, как указывает профессор Фабрис Дени:

"Наше исследование показало, что школьные заражения составляли от 2% до 4% случаев. Однако респонденты не были школьниками, что приводит к недооценке реального заражения детей и студентов в школьной или университетской среде. В прошлом учебном году в сентябре через наш сайт maladiecoronavirus.fr, который позволяет отслеживать эпидемию, мы обнаружили пик довольно молодых пациентов с симптомами, который на пятьдесят дней предшествовал пику госпитализаций пожилых людей: молодые люди заразились в начале учебного года, затем они постепенно передали вирус пожилым людям. Недооценка распространения в школах, и тем более перед лицом развития вариантов коронавируса, представляет собой значительный риск, и поэтому важно быть начеку и обязательно проводить регулярный скрининг".

"Кроме того, эти данные являются не вполне универсальными и, по всей вероятности, им свойственна несогласованность, основанная на культурных различиях между странами или регионами. Так, столовые компаний станут основными объектами заражения в таких странах, как Франция, где важны обеденные перерывы с коллегами; в то время как в англосаксонских странах об этом редко будет идти речь из-за привычки быстро перекусывать сэндвичем", - комментирует Дазиньер.

"Тем не менее, исследование, опубликованное в журнале Nature в ноябре 2020 года, которое основывается на другой методологии, с использованием анализа потоков населения между различными крупными мегаполисами, приходит к относительно аналогичным выводам (...) относительно мест заражения", - говорится в статье.

"Его выводы выдвигают на первый план места повышенного заражения. Это означает, что, как правило, зараженный человек, в свою очередь, заражает довольно много людей, но оказывается достаточно того, чтобы зараженный и очень заразный человек (суперраспространитель) присутствовал в месте, подверженном риску, без маски и без соблюдения барьерных мер, тем самым создается кластер. Так, в Чикаго, например, 10% мест были ответственны за 85% заражений в течение наблюдаемого периода", - пишет Slate.fr.

"Местами риска являются, прежде всего, рестораны (в большей степени традиционные рестораны, чем рестораны быстрого питания), бары, спортивные залы, отели и храмы. Исследование проводилось в период, когда ношение маски и защитные меры стремительно уменьшались, однако общим для этих мест является то, что это закрытые помещения, где выбрасывается много микрокапель слюны и аэрозолей (во время еды, тяжелого дыхания или пения), и где люди контактируют и находятся вблизи друг от друга", - указывает издание.

"(...) Чтобы оценить риск, присущий местам и ситуациям, следует выйти за рамки заведомо неполных выводов обсервационных исследований, которые теперь имеют как социологический, так и эпидемиологический интерес. Шарлотта Жакмон, исследователь интервенционной нейропсихологии в Национальном научно-исследовательском центре (CNRS) и активный член коллектива Adios Corona, объясняет:

"Сегодня мы знаем, что вирус передается в основном микрокаплями слюны и аэрозолями, и что он питает особое расположение к закрытым, многолюдным и плохо вентилируемым помещениям. Именно те места и ситуации, когда маска не надета или надета неправильно, представляют наибольший риск".

Исследовательница продолжает: "Школьные или корпоративные столовые, как и больничные кафетерии, являются местами заражения, просто потому, что вы снимаете маску, чтобы поесть". (...) "Маска является отличным инструментом, - считает она. - Правильно надетая и хорошо подогнанная хирургическая маска гарантирует значительную индивидуальную защиту. Но если маска неплотно прилегает к лицу, то мы теряем более 60% ее фильтрующих способностей... "

"Общественный транспорт является приоритетным местом заражения, как и магазины, школы, колледжи и лицеи, а также медицинские учреждения и тюрьмы. Шарлотта Жакмон также упоминает офисы открытого типа: "Мы очень настаивали на передаче через микрокапли слюны, забывая об аэрозолях. Тогда как человек, сидящий за своим столом в метре от других, считает, что он защищен, и позволяет себе снять маску... Однако, если человек в офисе открытого типа заболел, то велика вероятность, что он заразит своих коллег, даже соблюдая дистанцию в один метр".

"Она предлагает не снимать маску в коллективных туалетах, которые являются плохо вентилируемыми помещениями и где можно дышать загрязненными частицами из стула предыдущего посетителя, которые будут распыляться в результате смыва унитаза", - передает журналистка.

"Что касается мест для прогулок на природе, то исследовательница не скрывает раздражения по поводу освобождения набережных Сены, о котором так много говорили в начале марта: "Это просто смешно. Я видела, что была высокая плотность, но аэрация разбавляет частицы. Если вы и можете заразиться на улице и при тесном контакте, то в минимальной степени, особенно если вы носите маску. Нет никаких научных причин препятствовать людям прогуливаться. Было бы лучше позволить людям рассредоточиться на открытом воздухе, чтобы снизить риск".

Жакмон выражает сожаление по поводу мер, "принятых вопреки здравому смыслу и научным данным": "Ничто не оправдывает комендантский час, который только сокращает временные интервалы, когда нам можно ходить по магазинам, что увеличивает заполняемость в магазинах и в транспорте, а также самоизоляцию по выходным: зачем мы позволяем людям ходить на работу, толпиться в транспорте в течение недели и запрещаем им ходить в сады по выходным?"

"Точно так же закрытие музеев и кинотеатров представляется, мягко говоря, абсурдным, поскольку это места, где люди носят маску, и где дистанцирование и вентиляция намного лучше, чем в магазинах или транспорте", - говорится в статье.

"(...) Мы должны настаивать, с одной стороны, на важности правильного ношения маски, чтобы она плотно прилегала к лицу и была полностью эффективной, а с другой стороны, на важности вентиляции закрытых помещений. Например, в классе окна следует открывать каждые двадцать минут, а в вагонах метро или электричек окна вагонов следует оставлять открытыми. Может быть полезно установить детекторы CO2, чтобы знать, когда пора вентилировать", - указывает Жакмон.