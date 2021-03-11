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12 марта 2021 г.
11 марта 2021 г.

Майк Шиманьский | Süddeutsche Zeitung

Как Германия экономит на безопасности

"В ближайшие годы Германии пришлось бы сильно увеличить свои расходы на оборону, чтобы выполнить финансовые обязательства перед международными партнерами. Это следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), имеющемся в распоряжении Süddeutsche Zeitung. Его отправной точкой стала цель НАТО "2%", которая берет свое начало из соглашения, заключенного в 2014 году. Тогда Германия, как и другие партнеры по НАТО, пообещала, что к 2024 году приблизится к данной цели, заключающейся в том, чтобы тратить на оборону как минимум 2% ВВП".

"Однако, как считает автор исследования Хубертус Бардт, ФРГ от этого далека. "За многие годы цель НАТО была достигнута только на 2/3", - говорится в исследовании. К тому же в запланированных до 2024 года бюджетах не предусмотрено "существенного улучшения", - передает издание.

"Чтобы наглядно показать, насколько правительство Германии отстает от ожиданий партнеров, Институт экономики подсчитал, сколько денег ФРГ пришлось бы дополнительно потратить в период с 2021 по 2024 год, чтобы в этот период времени всегда выполнять цель НАТО: 86 млрд евро. Это почти в два раза больше, чем предусмотрено в текущем оборонном бюджете".

"Институт немецкой экономики тщательно изучил расходы прошлых лет. "Из года в год официальные расходы составляли менее 1,4% от ВВП, в 2015 году они не смогли достичь даже 1,2%". Текущий рост до 1,5% в 2020 году, на который недавно указала канцлер Ангела Меркель, является лишь "обусловленным кризисом эффектом вследствие сильного падения ВВП как базовой величины".

"Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (партия ХДС) борется за достижение цели НАТО и бюджетные миллиарды. Согласно конфиденциальным документам из ее министерства, в настоящий момент финансирования не хватает для 15 крупных проектов по вооружению. В их числе замена отслуживших свой срок истребителей Tornado и тяжелых транспортных вертолетов, приобретение дополнительных танков и беспилотных комплексов".

"Кельнский институт также сравнил оборонные расходы Германии с расходами другим стран, в частности, с бюджетами Франции и Великобритании. Если бы страны уже в 1990 году, то есть после окончания холодной войны, договорились об обязательном уровне оборонных расходов в размере 2% от ВВП, то за последние три десятилетия Франция могла бы сэкономить 80 млрд долларов США, а Соединенное Королевство - 186 млрд долларов, так как они перевыполнили план. Германии в свою очередь пришлось бы дополнительно потратить 619 млрд долларов", - передает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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