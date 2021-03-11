Небесный бизнес

"В то время как туристы остаются дома, бизнесмены садятся в частные самолеты. Подержанные бизнес-джеты уже в дефиците", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Можно было бы подумать, что в небе больше ничего не происходит. Последний раз так мало перелетов, как в 2020 году из-за пандемии, в Германии совершалось в 1980-е годы. Но, несмотря на то, что частная авиация также пострадала от ограничений и локдаунов, (...) она относительно хорошо справилась с этим годом. Данные европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol показывают, что количество бизнес-перелетов над Германией сократилось только на 23% - в целом по авиаперевозкам этот показатель был выше более чем в 2 раза", - отмечают авторы статьи.

"Небольшие самолеты, вмещающие в себя от 4 до 10 пассажиров, необязательно экологичны. Из расчета на одного пассажира эти самолеты могут выбрасывать в атмосферу до 10 раз больше CO₂, чем в эконом-классе большого самолета, подсчитал британский аналитический центр Commonwealth. Однако во времена коронавируса бизнес-джеты оказываются практически идеальными: на них можно долететь даже до маленьких, отдаленных аэродромов, куда больше не летают авиакомпании, и не подвергать себе риску того, что в пути на тебя будет кашлять незнакомый сосед. Конечно, у подобного комфорта есть своя цена. Однако клиентов более чем достаточно", - говорится в статье.

"До пандемии консультанты из McKinsey подсчитали, что в США около 90% всех пассажиров, которые могли позволить себе частные самолеты, летали регулярными рейсами авиакомпаний только из-за удобства маршрутов. Но во время коронакризиса пассажиры первого и бизнес-класса поголовно пересаживаются на частные самолеты. (...) Путешествия на самолете снова становятся тем, чем они были когда-то: настоящей роскошью".

"Например, путешествия на чартерных самолетах, своего рода летающем такси. Vistajet, одна из крупнейших компаний деловой авиации в мире, отметила в 2020 году "сильный рост". Даже в ее программе для новичков XO количество новых клиентов увеличилось больше чем в 3 раза. "В среднем 100 тыс. долларов" внес в качестве залога каждый новый участник, чтобы вообще получить возможность забронировать частный джет. Затем стоимость рассчитывается в зависимости от маршрута: так, если немного повезет, из Лондона в Женеву можно добраться уже за 9,9 тыс. долларов".

"Тот, кто не хочет лишь арендовать для себя самолет время от времени, покупает его. "Среди новичков мы наблюдаем высокий спрос на небольшие реактивные и турбовинтовые самолеты, - говорит Вернер Славик из компании Societe Generale Equipment Finance, финансирующей среди прочего и самолеты. - Большинство новых клиентов - это бизнесмены, у которых где-то в Европе есть предприятие или филиал компании".

"Ульрих Беттерманн - один из таких предпринимателей, - пишет издание. - (...) В его флоте есть три самолета Cessna Citation, один CJ3 и один CJ2 по шесть мест в каждом и четырехместный CJ1, который он купил подержанным. В компании Беттерманна 60 филиалов по всему миру. Самолеты перевозят сотрудников между заводами в Венгрии и Индии, Великобритании и России, Нидерландах и Швейцарии. (...) Иногда на самолетах встречают и клиентов".

"Мне каждую неделю звонят 2-3 заинтересованных человека, - говорит Детлеф Кейнат, работающий посредником в покупке подержанных самолетов. - Обычно на моем сайте есть на выбор 6-8 самолетов, но сейчас почти все хорошие и небольшого возраста самолеты раскуплены".

"Небольшие подержанные самолеты, в основном в ценовой категории от 1 до 5 млн долларов, разбирают нарасхват, - пишет издание. - При этом за такие деньги даже не стоит ожидать полноценной туалетной кабины, иногда там установлен лишь биотуалет под откидным сиденьем. К тому же около 10% стоимости самолета составят ежегодные расходы на его содержание: техобслуживание, пилотов, керосин. Тем не менее уже 20 лет количество доступных для покупки подержанных самолетов не было таким низким, как сейчас, говорят исследователи рынка. (...) В прошлом году в мире было выпущено лишь 2399 новых частных самолетов - (...) этого количества, по-видимому, недостаточно".

Растут и цены на самолеты. "Обычно бывшие в использовании самолеты год за годом теряют в цене. Рост цен происходит крайне редко и вызван внезапно возросшим спросом. Кейнат однажды уже встречал подобное: незадолго до мирового финансового кризиса 2008 года. "Тогда подержанные самолеты были даже дороже новых, потому что многие покупатели не хотели ждать 2-3 года до их поставки", - говорит он".

"Ульрих Беттерманн говорит, что почти каждую неделю ему пишут с вопросом, не хочет ли он продать один из своих самолетов. До коронавируса такие запросы поступали, может быть, 4 раза в год. За легкий самолет CJ1 ему уже предлагали гораздо больше денег, чем он сам за него заплатил", - пишет Die Zeit.