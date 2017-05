11 мая 2017 г. Говард Лафранчи | The Christian Science Monitor Что означает отставка Коми с точки зрения восстановления напряженных американо-российских отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном в среду, пишет The Christian Science Monitor. Это должно было стать шагом к восстановлению сотрудничества по таким вопросам, как Сирия, но увольнение Джеймса Коми может все изменить, полагает автор статьи Ховард Лафранчи. "Расследование по поводу вмешательства России в американские выборы стало отходить на второй план, чтобы позволить администрации Трампа проверить перспективы дипломатии с Москвой", - отмечает Лафранчи. В этом контексте встречи Лаврова в Вашингтоне 10 мая с Трампом и Тиллерсоном должны были стать почти нормальными контактами в сложных, но необходимых отношениях, утверждает автор. "Сирия, борьба с терроризмом и, возможно, даже планирование первой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным были на повестке дня", - продолжает автор. "Но, когда буквально накануне Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми, Россия и ее влияние на исход американских президентских выборов - роль, которую расследовал Коми, - вдруг вернулась на передний план", - говорится в статье. "Это сделает любое сотрудничество с Москвой, будь то по Сирии, по Украине или по любому другому международному вопросу, в котором есть заинтересованность обеих держав, еще более трудным", - полагает автор. "Поскольку споры по поводу сговора между русскими и кампанией Трампа продолжаются, отношения между Россией и США практически заблокированы", - пояснил Стивен Сестанович, старший научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Увольнение Коми "подогревает эти споры, и трудно увидеть, как отношения могут улучшиться". "Фактически, они могут стать только хуже", - считает Сестанович. Тиллерсон ранее счел, что отношения уже находятся на "низшей точке", когда посетил Москву в прошлом месяце, пишет автор. Трамп и Тиллерсон, похоже, решили, что отношения продолжают быть трудными, но "Сирия является вопросом, которым они могут попытаться воспользоваться, чтобы их улучшить", полагает Сестанович. Это было бы нелегко, добавил он, так как план Путина по продвижению в этой стране и урегулированию длительной сирийской гражданской войны мало привлекает США. "План Путина дает США не много - он легитимизирует роль России в конфликте, усиливает роль Ирана и укрепляет Асада, - сказал эксперт. - Для США вопрос: что в этом хорошего?" Даже при таком раскладе некоторые в Вашингтоне волновались с момента инаугурации Трампа, что новый президент может заключить "большую сделку" с Россией, совершив поступки, которых жаждет Путин: например, отменит санкции или признает "право" России на Крым в обмен на обещания России действовать против ИГИЛ* и других террористов. Такая сделка теперь кажется менее вероятной, по крайней мере в ближайшее время, считают некоторые аналитики. "Во многих отношениях у Трампа сейчас связаны руки, - утверждает Джулиан Смит, директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне. - Возникает так много вопросов о его отношениях с Россией, о людях, которые его окружают, их отношениях с Россией, что президенту очень трудно осуществить полномасштабную "большую сделку". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Christian Science Monitor