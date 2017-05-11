Трамп еще пожалеет об увольнении директора ФБР

Американский президент Трамп снял с должности директора ФБР Коми - можно даже сказать "брутально уволил". "Все это породило волну негодования и возмущения: кто-то заговорил о "гротескном злоупотреблении властью", кто-то провел мрачные сравнения с президентом Никсоном", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Франкенбергер. Формально освобождение от должности объяснили поведением Коми во время скандала с электронной перепиской Хиллари Клинтон. Демократы до сих пор злятся на Коми, поскольку видят в его действиях причину поражения Клинтон, добавляет автор.

"Но негодование по поводу увольнения Коми связано не с этим. Причина - в очевидном подозрении, что Трамп захотел избавиться от неугодного главы ведомства, который руководил расследованием против сотрудников Трампа еще со времен предвыборной кампании в связи с их возможным сотрудничеством с Кремлем. Что если расследование действительно слишком близко подобралось к президенту?" - говорится в статье.

"Разумеется, президент уполномочен снимать с должности директора ФБР. Однако это решение, которое - нельзя исключать - было принято в состоянии эмоционального возбуждения, еще долго будет преследовать Трампа, - считает журналист. - Возможно, он даже пожалеет о нем". Поскольку огромное значение имеет время, подозрение в сокрытии напрашивается еще сильнее - особенно на фоне того, что Трамп говорил до этого, пишет Франкенбергер.

"Между тем, помимо ФБР, "связями с Россией" занимаются еще два комитета в Конгрессе, и отставка Коми подействует как приглашение расширить расследование. Оппозиция, в свою очередь, теперь будет доставать республиканцев требованием назначить специального прокурора, - продолжает автор. - В то же время отставка Коми станет еще одним доказательством эгоцентричного стиля управления Трампа и того, что в Белом доме он ведет себя так же, как раньше в своем шоу".