Российский скандальный газовый проект в Европе снова под огнем критики

"Скандальный российский энергетический проект в Европе и ранее сталкивался с целым рядом политических и юридических препятствий. Но теперь "Северный поток-2", предназначенный для транспортировки природного газа из России в Германию, столкнулся с еще одной потенциальной помехой", - пишет Foreign Policy.

"На этот раз дело не в геополитике или мудреных законах Евросоюза, а во влиянии газопровода на российские природные ресурсы", - сообщает автор статьи Робби Грэмер.

Трубопровод начинается в Кургальском заказнике в Ленинградской области. Но строительство в заказниках противоречит местным и государственным законам России и нарушает Хельсинкские конвенции о защите Балтийского моря 1992 года и Рамсарскую конвенцию 1971 года о защите о водно-болотных угодий.

Природоохранная организация Coalition Clean Baltic опасается, что газопровод пройдет по "маршруту, наиболее опасному для окружающей среды".

"Это может не остановить Россию - но это может вызвать головную боль у некоторых скандинавских стран, через воды которых должен проходить трубопровод. Как утверждают экологические эксперты, если Финляндия, Швеция и Дания будут развивать этот проект, они станут явными нарушителями международных природоохранных конвенций", - пишет автор.

"Скандинавские страны не хотят политизировать процедуру одобрения, но они столкнулись со свидетельствами того, что природоохранные конвенции попираются, и им придется с этим считаться", - отметил Сейбрен де Йонг из Гаагского центра стратегических исследований.

"На данный момент экологические вопросы занимают второстепенное место рядом с крупными геополитическими противоречиями, окружающими проект. Однако то, как они решаются, указывает на то, насколько проект стал политизированным и что члены ЕС могут оказаться в неловком положении, если они осознанно нарушат природоохранные законы для продвижения проекта", - пишет автор.

"Гринпис России" призвал бороться с проектом всеми средствами, но, по словам представителей экологической организации, это игнорируется даже членами ЕС. "Они проигнорировали наши предупреждения по поводу этой проблемы, - сказал Foreign Policy Михаил Крейндлин из "Гринпис России". - Проект незаконный, не только по российским законам, но и по международным".

Правительства, задействованные в проекте и в консорциуме по строительству "Северного потока-2", полагаются на экологическую экспертизу проекта, проведенную научной консалтинговой компанией Ramboll Group. Ramboll рисует оптимистичную картину, утверждая, что проект будет иметь минимальное воздействие на окружающую среду, в основном на фазе строительства. Но тут надо сделать оговорку: компания "Газпром", через "Северный поток-2", субсидировала природоохранную экспертизу Ramboll Group.

Представитель Шведского агентства экологической защиты сообщил FP, что это обычная практика, когда сами разработчики финансируют экологическую экспертизу и предоставляют ее правительственным ведомствам, чтобы они сделали собственные заключения, но только для территории своей страны. Это означает, что "Газпром" - это единственная сторона проекта, заказавшая проверку всего проекта.

"Это поднимает много вопросов, - заявил Михаил Дуркин, исполнительный секретарь Coalition Clean Baltic. - Кто теперь может быть независимым судьей?"