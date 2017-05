11 мая 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Москва обвиняет ЕБРР в том, что он стал "инструментом" Запада "Москва обвинила Европейский банк реконструкции и развития в том, что он стал "инструментом [западной] внешней политики", после того, как руководство данного заимодателя, работающего с той частью Европы, которая раньше была коммунистической, поддержало приостановление предоставления новых займов России на три года", - сообщает Нил Бакли в Financial Times. "Максим Орешкин, российский министр экономики, сказал, что сохранение запрета на займы стране, в которой ранее велись крупнейшие операции ЕБРР, повредят финансовым перспективам данного заимодателя, и добавил, что сомневается в рейтинге AAA, присвоенном данному заимодателю рейтинговыми агентствами", - говорится в статье. "ЕБРР опроверг эти обвинения, сказав, что три года рекордных годовых инвестиций (до 9,4 млрд евро в 2016 году) и рост прибыли в прошлом году на 25% (до 1 млрд евро) показывают, что банк в добром здравии, несмотря на заморозку предоставления займов России. Руководящие сотрудники банка частным образом сказали, что некоторые из названных Москвой цифр, в том числе утверждения о нарастающих по спирали затратах банка, относятся к сфере "альтернативных фактов", - передает Бакли. "Перепалка состоялась после того, как руководство банка на ежегодном совещании ЕБРР на Кипре большинством голосов отвергло призыва России возобновить предоставление ей ссуд под предлогом, что наложенный запрет нарушает собственные правила банка", - говорится в статье. Источник: Financial Times