11 мая 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Лавров приветствует потепление американо-российских отношений на фоне политического накала "Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поаплодировал Дональду Трампу за "деловой" подход к улучшению отношений после их первой встречи, состоявшейся в среду - на следующий день после того, как американский президент уволил шефа ФБР, выяснявшего, вмешивалась ли Россия в американские выборы, чтобы привести Трампа к власти", - сообщает Катрина Мэнсон в Financial Times. "Несмотря на все известные разногласия, наши страны могут и должны внести совместный вклад в решение самых неотложных проблем в международных отношениях", - сказал он журналистам в российском посольстве после встречи с Трампом в Белом доме. "Лавров назвал "абсурдом" и "фальшивой информацией" заявления о том, что Россия вмешалась в американский выборный процесс, и обвинил бывшего президента США Барака Обаму во внедрении "раздражителей" в [российско-американские] отношения", - говорится в статье. Автор напоминает, что до этого Лавров был в США в 2013 году, еще до того, как Россия аннексировала в Крым и вмешалась в боевые действия в Сирии на стороне, враждебной США. "Очевидно, для Трампа это худшее возможное время для встречи с русскими", - сказал Дмитрий Саймс, президент аналитического центра Center for the National Interest, "сославшись на обвинения в сговоре между штабом Трампа и русскими в ходе выборов и отставку шефа ФБР Джеймса Коми, который расследовал эти заявления". "Все еще остался огромный разрыв в понимании [по ряду вопросов], - сказала Алина Полякова, эксперт по России в Атлантическом совете. - Однако Россия хочет, чтобы ее воспринимали как великую державу и партнера на мировой арене, который заслуживает места за столом [переговоров]. Путин посвятил свой текущий [президентский] срок восстановлению места России в мире". Источник: Financial Times