Итальянский ЛГБТ-активист арестован в Москве

Юрий Гуаяна, активист итальянской радикальной ассоциации Certi Diritti ("Некоторые права"), связанной с Транснациональной радикальной партией, был задержан полицией в Москве, когда направлялся в Генеральную прокуратуру, чтобы передать подписи, собранные под петицией против пыток геев в Чечне, говорится на сайте итальянской газеты La Stampa. Об этом сообщили секретарь ассоциации Леонардо Монако и итальянский политик и активист Марко Каппато. "Сейчас Гуаяна находится в полицейском участке", - пишет издание.

Также газета ссылается на запись в Twitter заместителя министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведовы, по словам которого МИД Италии сразу же привлек итальянское консульство, представитель которого направляется на место событий помочь соотечественнику.

"Мы на связи с Фарнезиной (МИД Италии. - Прим. пер.), которая занимается вопросом Юрия Гуаяны, и с адвокатами на местах. Мы знаем, что у Юрия все хорошо, и нам известно место расположения участка, где его задерживают", - передает газета слова Леонардо Монако.

Итальянская La Repubblica сообщает, что Гуаяна, 1974 года рождения, был арестован с четырьмя другими активистами-россиянами; они были задержаны полицией, когда несли в Генпрокуратуру в Москве более 2 млн подписей, собранных в цифровом формате, под прошением начать расследование предполагаемых преследований геев в Чечне. Со ссылкой на "Открытую Россию" издание называет имена остальных активистов: это Александра Алексеева, Марина Дедалес, Никита Сафронов и Валентина Дехтяренко.

Ассоциация Certi Diritti приводит заявление активиста, сделанное перед арестом. "Мы здесь, чтобы передать 2 млн подписей генеральному прокурору, - сказал Гуаяна. - Такого раньше не случалось, многие представители чеченского населения просят, чтобы было проведено эффективное расследование и чтобы немедленно были прекращены аресты, пытки и убийства геев. Российские граждане заслуживают жить свободно и в правовом государстве. Россия должна соблюдать международные договоры, которая она подписала. Никто не должен жертвовать своей свободой и жизнью только по причине того, кем он является и кого любит, ни в Чечне, ни где-либо еще".