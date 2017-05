11 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп - Лавров: странная встреча в неподходящий момент Через считанные часы после отставки Джеймса Коми, вызвавшей много вопросов, президент США встретился с министром иностранных дел РФ и скандально известным послом Кисляком, пишут СМИ, удивляясь также тому, что фото со встречи предоставляло агентство ТАСС, а Трамп в то же время принимал "аморального" бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. "Какой это был день для первой встречи президента Трампа лицом к лицу с российским чиновником высшего ранга!" - восклицают журналисты The New York Times. "Всего через несколько часов после отставки Джеймса Коми с поста директора ФБР на фоне расследования относительно контактов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Российский посол в США Сергей Кисляк - более известный американцам как человек, обсуждавший снятие санкций с России с уволенным советником по национальной безопасности Трампа, - также присутствовал на встрече",- говорится в статье. Единственную возможность всему миру взглянуть на происходящее предоставило российское информационное агентство ТАСС, отмечают авторы публикации Дэвид Сэнджер и Нил Макфаркуар. Когда Лаврова на пресс-конференции спросили, испытал ли он облегчение от отставки Коми, учитывая то, что директор ФБР выдвигал обвинения, что Россия пыталась повлиять на американские выборы, министр иностранных дел рассмеялся. "Я считаю, что для американского народа даже унизительно слышать, что Россия управляет внутренней политикой США", - заявил Лавров. По поводу участия США в создании предложенных Россией "зон деэскалации" в Сирии Лавров сказал, что "дьявол кроется в деталях", и добавил, что "на данном этапе существует договоренность на концептуальном уровне". Издание напоминает, что США не в восторге от этого проекта из-за участия в нем Ирана и Асада. "Сейчас наш диалог свободен от идеологической предвзятости, которая была характерна для администрации Обамы, - отметил Лавров. - Администрация Трампа, сам президент и госсекретарь, как я еще раз убедился, люди, относящиеся к делу серьезно. Они хотят достичь договоренностей". Он сказал, что американские санкции в связи с событиями на Украине не обсуждались, передают авторы. Получится ли что-то конкретное в результате встреч в Вашингтоне, пока неясно, говорится в статье, но Москва уже может использовать состоявшуюся встречу, чтобы показать, что Россию приветствуют в Белом доме, полагает издание. Владимир Фролов, внешнеполитический аналитик (Москва), сказал: "Российской внутренней аудитории это показывает, что нынешний подход оправдан, что еще есть надежда на конструктивное сотрудничество с администрацией Трампа, что внешняя политика Путина дает отличные результаты". "Хотя встреча Трампа, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России Сергея Кисляка состоялась в центре американской власти, фотографии достались агентству ТАСС - официальному российскому новостному агентству", - сетуют корреспонденты в The Washington Post. "Любопытный выбор для встречи, состоявшейся менее чем через день после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми", - комментируют журналистки, напоминая, что Коми "вел расследование связей штаба Трампа с российскими чиновниками". На встрече также присутствовал российский посол в США Кисляк, "и это удивляет, поскольку Кисляк - ключевая фигура в расследовании связей администрации Трампа с Россией", говорится в статье. "Кроме российских чиновников, в среду утром Трамп приветствовал в Белом доме Генри Киссинджера", - сообщают авторы и добавляют, что Киссинджер - советник по национальной безопасности и госсекретарь при Ричарде Никсоне - "славится как государственник-реалист и человек, вмешивавшийся в дела других стран, не считаясь с моралью". Он помог не только выстроить более открытые отношения США и Китая, но и свергнуть президента Чили Сальвадора Альенде, а также подтолкнул США тайно бомбить Камбоджу. Журналистки указывают, что "действующие президенты США обычно не общаются с иностранцами, причастными к крупным скандалам в администрации", "склонны избегать фотосессий с представителями стран, обвиненных во вмешательстве в американские выборы", и им "лучше бы не принимать человека, который так тесно ассоциируется с Никсоном, в день, когда решение уволить действующего главу ФБР сопоставляется с одним из худших проступков того опозорившегося президента". "Однако, как мы снова и снова убеждаемся в последние 111 дней, Трамп - необычный президент", - подытоживают авторы. "Трампу не следовало встречаться с министром иностранных дел России", - пишут в статье для Foreign Policy научные сотрудники Atlantic Council Марк Д.Симаковски (экс-сотрудник Минобороны США) и Дэниэл П.Вайдич (в прошлом сотрудник аппарата сенатского комитета по международным делам). Американо-российские двусторонние консультации, по-видимому, увенчаются личной встречей президентов Трампа и Путина. "Прежде чем садиться за стол переговоров с Лавровым, президенту Трампу следовало разработать всеобъемлющую политику и стратегию в отношении России", - говорится в статье. В США встреча Трампа с Лавровым "только усилит придирчивое внимание Конгресса к курсу администрации в отношении России, увеличит в обеих партиях популярность идеи, что "расследование действий России" следует передать под контроль независимого прокурора, а также активизирует призывы к дополнительным санкциям", добавляют эксперты. Симаковски и Вайдич полагают, что сейчас несвоевременно "вознаграждать Москву" в форме встречи президентов, и советуют администрации сделать три вещи. "1. Форсировать и завершить межведомственный анализ курса США в отношении России до того, как будет назначена дата саммита", - говорится в статье. Администрация Трампа, полагают авторы, поступит мудро, воздержавшись от "транзакционного подхода" или любых попыток заключить "большие сделки" с путинской Россией. "2. Администрации следует признать, что российские цели в Сирии не совпадают и не будут совпадать с целями США", - говорится далее. Нужно не создавать "зоны деэскалации", а "расширять усилия по уничтожению "Исламского государства"*, дабы прощупать намерения России и оставить шанс для маловероятного варианта, что Путин предпочтет не концентрироваться на защите кровожадного режима Асада", считают авторы. "3. Администрации Трампа следует повысить уровень своей вовлеченности в вопрос Украины и надавить на Россию, требуя, чтобы та выполнила свои обязательства по прекращению огня в качестве предварительного условия хоть чего-то похожего на улучшение двусторонних связей", - рекомендуют авторы. Действия Путина побуждают осмелеть Пекин, Иран и "других враждебных акторов". "И если США наивно смирятся с путинским подчинением Украины (вероятно, взамен на частичное или непоследовательное сотрудничество в Сирии), последует такой эффект "волны", что сегодняшняя обстановка в мире покажется спокойной по сравнению с завтрашней", - заключают авторы. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Также по теме: Трамп не допускает прессу США, но не России, на встречу с российскими чиновниками (The New York Times) Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете вызвало тревогу (The Washington Post) Лавров приветствует потепление американо-российских отношений на фоне политического накала (Financial Times)