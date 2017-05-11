"Тень России неотступно витает над президентством Трампа. Казалось, она преследует американского президента на каждом шагу. И надо сказать, он не делает ничего, чтобы разогнать эти тучи. Увольнение главы ФБР, который вел расследование о вмешательстве Кремля в выборы, лишь дает пищу для сомнений и подозрений", - пишет журналист Арно де Ла Гранж в передовице Le Figaro.

"Этот театральный жест спровоцировал малоприятную политическую бурю. Он оскорбляет демократов и приводит в сильное замешательство республиканцев. Разумеется, теоретически смещать с должности своего главного сыщика - прерогатива президента. Однако обычай требует, чтобы директор ФБР, находясь над схваткой, выживал в политических пертурбациях переходного периода", - отмечает журналист.

"У всех на слуху фраза - талисман Трампа: "Вы уволены". Если не считать, что шеф ФБР - фигура куда более влиятельная, нежели какая-то пешка из телепередачи. Джеймс Коми, конечно, не Эдгар Гувер, но тоже значимый символ", - говорится в статье.

"Трамп играет по-крупному, даже слишком. Если расследование об отношениях его команды с Россией спугнет одного или двух зайцев, то он попадет в неловкое положение. Его обвинят в темных политических маневрах. И в злоупотреблении президентскими полномочиями", - полагает автор статьи.

"Что это - излишняя вспышка гнева? Или "большая ошибка", как предостерег его глава демократов в Сенате? Вновь неотвратимо всплывает призрак грядущего импичмента, - рассуждает Ла Гранж. - В 1973 году Никсон совершил отчаянную попытку ослабить гнет губительных пут "Уотергейта", уволив специального прокурора, расследовавшего данное дело, этот эпизод сохранился в истории как "субботняя резня". Все это плохо кончилось".