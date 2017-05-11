Олигарх Сергей Пугачев в поисках российских миллиардов

Бывший приближенный президента Владимира Путина, живущий во Франции, утверждает, что он стал жертвой планомерной экспроприации своего имущества, пишет журналист французской газеты Le Monde Бенуа Виткин.

"Эпилог нескончаемых юридических баталий между бывшим российским олигархом Сергеем Пугачевым и Российской Федерацией пока не просматривается. Но решение Международного арбитражного суда в Париже, ожидаемое в середине июня, о наложении обеспечительных мер на российскую сторону станет первым знаком о шансах Пугачева когда-нибудь получить миллиарды евро, которые он требует в виде компенсации за "экспроприацию", жертвой которой он стал", - говорится в статье.

"Посредством этих обеспечительных мер бывший приближенный Владимира Путина надеется избежать злоключений по делу ЮКОСа: в июле 2014 года бывшим акционерам нефтяной компании Михаила Ходорковского Международный арбитражный суд в Гааге присудил компенсацию в 50 млрд долларов (46 млрд евро), но с тех пор они тщетно пытаются добиться исполнения судебного решения", - передает журналист.

"Дело со всех точек зрения выдающееся: по задействованным денежным суммам и по своему политическому фону", - считает автор.

"По сути, Сергей Пугачев считает, что он стал жертвой планомерной экспроприации лучших достижений своей торговой империи, выстроенной в 1990-е годы: судостроительных активов в Санкт-Петербурге, угольных шахт в Сибири, объектов недвижимости и земельных участков в разных местах, вплоть до Красной площади... Словом, в целом это составляет не меньше 11 млрд долларов", - продолжает автор.

"Россия оспаривает эти обвинения и ведет свои собственные судебные процессы против Пугачева, по статьям о мошенничестве и хищении денежных средств. Российские органы правосудия обвиняют его, в частности, в хищении 1 млрд долларов в момент банкротства в 2010 году его банка "Межпромбанк", что он всегда отрицал, аргументируя тем, что уже не стоял во главе этого учреждения с 2001 года", - говорится в статье.

В 1990-е годы Сергей Пугачев был очень близок к клану Ельцина, чьи первые счета он разместил у себя в банке. Позднее он сопутствовал приходу к власти Владимира Путина, о котором он говорит - не без преувеличения - что в первые годы был его наставником. Тогда чем объясняется стремительное падение человека, столь преданно служившего режиму? В январе 2015 года он объяснял журналисту Le Monde, что всегда являлся "оппозиционером в разговоре с глазу на глаз", стремившимся изменить изнутри взгляды хозяина Кремля. В любом случае, он не представляет собой угрозу для Путина.

Как говорится в публикации, предприниматель всегда выдвигал два объяснения: прежде всего, это желание членов президентского окружения, нового поколения олигархов во главе с могущественным Игорем Сечиным, присвоить себе доходные активы; далее, это результат "комплекса" президента, озабоченного тем, чтобы перечеркнуть свои первые робкие шаги в Кремле. "Из той группы людей, которые являлись свидетелями и порой участниками его перехода от состояния, когда он был никем, до статуса президента, не осталось никого, кроме меня, - объяснял предприниматель в 2015 году. - Он хочет, чтобы все позабыли о том времени".

"Падение Пугачева также было ускорено присущей ему склонностью к показному инвестированию в Европе и, в частности, во Франции", - полагает Виткин.

"Сегодня свергнутый олигарх оптимистично настроен в отношении решения арбитражного суда, результатов которого он ожидает в 2018 году. "Все будет очень просто: кому сегодня принадлежит имущество? Где находятся деньги, которые должны быть выплачены в виде компенсации?" Его главный козырь: документы, доказывающие, что российское государство обязуется выкупить активы, которые в конечном счете были конфискованы", - передает журналист.

"Российская сторона не выходит на связь - нетипичное поведение для такого рода баталий на миллиарды долларов, где имидж настолько же важен, как и состязания адвокатов", - комментирует Виткин.