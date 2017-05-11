Берлускони: "Я остаюсь в строю"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони дал всестороннее интервью редакции итальянского еженедельника Panorama, который публикует фрагменты беседы на своем сайте.

Касательно решения Большой палаты ЕСПЧ, которая должна будет высказаться о законности прекращения его мандата сенатора в 2013 году, Берлускони подчеркивает, что, вне зависимости от вердикта, он будет "возглавлять на передовой кампанию" [партии] "Вперед, Италия" с его лицом, его словами, его идеями. "Подлинная ставка - это важный моральный и политический вопрос, - добавил политик. - Я всеми силами отстаиваю, чтобы мне вернули честь, запятнанную абсурдным приговором (Берлускони был осужден за уклонение от уплаты налогов. - Прим. ред.). Я был и остаюсь порядочным человеком, честным налогоплательщиком и я имею право требовать, чтобы моя честность была признана пусть не Италией, но хоть Европой, где заседают судьи, которые ни от кого не получают приказов". Лидер правоцентристской партии отметил, что было бы очень "тяжким" фактом, если бы до начала выборов в Италии ЕСПЧ не прояснил ситуацию. "Не только для меня, но и для итальянской демократии", - сказал Берлускони.

Подчеркнув, что парламентские выборы нужно назначить "как можно скорее", бывший премьер уточнил в интервью изданию: "Мы должны дать избирателям возможность выбирать тех, кто будет ими управлять, не приговаривая страну к неуправляемости как следствие противоречивого закона о выборах" (итальянский парламент вырабатывает очередную реформу избирательного закона после того, как ряд норм действующего закона был признан не соответствующим конституции Конституционным судом Италии 25 января 2017 года. - Прим. ред.).

Берлускони заявил, что не существует соглашения между его партией "Вперед, Италия" и Демократической партией бывшего премьера Маттео Ренци с целью защититься от "Движения 5 звезд" Беппе Грилло. "Мы нацелены на то, чтобы победить с нашими идеями и нашими проектами, - сказал политик изданию. - Если партии будут воображать, что можно преградить дорогу Грилло властными соглашениями, то они выберут совершенно ложный путь. Как ни парадоксально это звучит, это стало бы лучшим подарком для Грилло, подтверждением того, что его нафантазированные, а порой бредовые теории имеют под собой минимальную основу".

Что касается отношений внутри правоцентристских сил, бывший премьер, поразмыслив над результатом выборов во Франции, заявил журналу: "Эта история должна многому научить и итальянских правоцентристов". "Я повторяю Маттео Сальвини (лидер "Лиги Севера". - Прим. ред.) и Джорджии Мелони (лидер правой партии "Братья Италии") то, что я предсказываю с 1994 года: история как прошлого, так и недавнего периода учит нас тому, что, только объединившись, правоцентристские силы имеют шанс на победу. Разделения и расколы ведут к проигрышу. Всегда".

"При мне Грилло не было, - отметил политик, - и, несомненно, при мне он бы так не вырос. Но теперь нужно решать проблему миллионов голосов, которые достаются такой импровизированной и опасной политической силе, как "Движение 5 звезд". Атмосфера стоит нехорошая. Половина итальянцев больше не ходит голосовать. Тот, кто голосует за Грилло, выражает, пусть и иррационально, протест против истеблишмента, а значит - и желание перемен. А те, кто не голосует, просто смирились".

По мнению лидера "Вперед, Италия", Грилло можно победить, "дав жизнь качественному политическому предложению, вверенному заслуживающим доверия людям. Чтобы побить Грилло, нужно поймать его на его собственных противоречиях, на его отчаянных тактических уловках. Как и все те, у кого нет ни одной собственной укорененной идеи, он может с легкостью примкнуть к самым противоречивым позициям, - считает Берлускони. - Например, он может попробовать вести диалог с католическим миром, не отказываясь от своего языка, состоящего из ненависти, озлобленности, тыканья пальцем в виноватых, тревожного словесного насилия. А ведь символ Церкви Папы Франциска - это прощение, мягкость, милосердие. Мне это кажется и впрямь абсурдным".

В интервью бывший премьер затронул и личные темы, в частности, так называемые "элегантные ужины" (вечеринки в резиденции политика, с которыми связан сексуальный скандал. - Прим. ред.). "В тот момент моей жизни, - рассказал Берлускони, я расстался с Вероникой (бывшая жена политика Вероника Ларио. - Прим. ред.): я был один, я работал и работал. Ночи и дни напролет. Даже в субботу и в воскресенье. В немногочисленные свободные часы я приглашал домой на ужин некоторых друзей, среди них были и девушки... Я и представить не мог, что абсолютно корректное поведение даст повод к неприемлемому использованию инструментов следствия и к невероятной выдумке недоказанных фактов... Это нехорошая история, которая причинила боль мне, моей семье, тем, кто меня любит, многим моим друзьям, повинным лишь в том, что они отобедали дома у председателя совета министров, а также испортила жизнь многим девушкам".