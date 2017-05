11 мая 2017 г. Адам Голдман, Чарли Сэвидж | The New York Times Внутри ФБР потрясенные агенты недоумевают о будущем российского расследования "По словам агентов [ФБР], их потрясло то, что Трамп уволил Коми посреди ведущегося ФБР расследования того, был ли кто-то из президентских соратников в сговоре с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов в пользу Трампа, - передают Адам Голдман и Чарли Сэвидж в The New York Times. - Некоторые сказали в интервью, что новость об отставке ощущалась, как удар под дых. Другие выражали недоумение, смогут ли они теперь продолжить расследование". "Один представитель руководства ФБР сказал, что президент серьезно повредил отношению к нему агентов, многие из которых консервативны и поддерживали Трампа как кандидата, - говорится в статье. - Агентов разгневало то, как именно Трамп уволил Коми. Тот узнал о своей отставке из телевизионных репортажей, когда был в Лос-Анджелесе. Агенты назвали это неуважительным". "Агенты твердо опровергли сделанное в среду во время брифинга для репортеров заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, что рядовые сотрудники ФБР поддержали неожиданную отставку Коми", - передают авторы. "Другой представитель руководства ФБР сказал стоически, что, что бы ни случилось, бюро продолжит расследовать преступления. День отставки Коми не отличался от предыдущего, заявил этот чиновник", - говорится в статье. Источник: The New York Times