11 мая 2017 г. Олег Кашин | The New York Times Теперь российский терроризм приходит в зеленом обличье Зеленке, широко используемой как антисептик со времен СССР, недавно было найдено новое применение - политика, пишет российский журналист Олег Кашин в колонке для американской газеты The New York Times. "Первый значительный случай "политического" использования зеленки имел место на Украине вскоре после революции, отстранившей от власти президента Виктора Януковича, - говорится в статье. - Один из его сторонников, Михаил Добкин, бывший губернатор Харьковской области, был облит зеленкой на входе в студию ток-шоу, в рамках которого была запланирована его дискуссия с победоносными революционерами". "Однако, как кажется, - продолжает Кашин, - зеленка произвела неизгладимое впечатление на некоторых людей в России, которые превратили ее в любимое оружие, применяемое к критикам российского правительства. Нападающие анонимны - вероятно, они рядовые граждане, гипернационалисты и суперфанаты Кремля, а не подосланные агенты. Но государство их поддерживает; их никогда не арестовывают". Как рассказывает журналист, за последнее время зеленкой облили таких людей, как правозащитник Игорь Каляпин (председатель организации "Комитет по предотвращению пыток"), писательница Людмила Улицкая, лидер оппозиции, председатель "Партии народной свободы" и бывший премьер Михаил Касьянов. А 20 марта с зеленкой напали на другого лидера оппозиции, Алексея Навального, во время его предвыборной кампании в Барнауле. Тогда Навальный со сторонниками смогли превратить атаки хулиганов в шутку, но, к сожалению, это не означает, что такие нападения закончатся, продолжает журналист. "Месяцем позже на Навального снова напали в Москве, - рассказывает автор. - На этот раз зеленка сожгла ему роговицу, и врачи сказали, что он рискует потерять зрение на один глаз. Атака состоялась через несколько дней после того, как популярного блогера Илью Варламова залили зеленкой в Ставрополе". "Настало время называть вещи своими именами, - цитирует Кашин запись радиоведущего Александра Плющева в Telegram. - Это террор. И государство его прикрывает". Сложно с этим не согласиться, отмечает журналист. "Когда Варламова залили зеленкой, прямо рядом с ним стояли полицейские, но они ничего не сделали", - говорится в статье. "Теперь, когда атаки происходят практически каждый день, люди из администрации президента Владимира Путина говорят, что они намереваются их остановить", - сообщает Кашин, которому это рассказал знакомый, работающий в Кремле. "Я этому не верю, - пишет журналист. - У Кремля всегда есть способность сдержать своих сторонников, но этого не случилось". "Атаки зеленкой расширяют границы дозволенного в политической борьбе. Если вы можете залить кого-нибудь зеленкой, то кто сказал, что вы не можете его застрелить? - задается вопросом автор. - Поучителен пример Бориса Немцова: на него тоже нападали с химическими растворами; на его машину скидывали унитаз; он жил в постоянном ожидании новых атак. В конце концов, в него выстрелили и убили его". По словам Кашина, "терроризм всегда начинается с чего-то маленького, а затем расширяется. Если власти питают иллюзии, что они всегда смогут удержать контроль над радикалами, которые им верны, что ж, последнее тоже иллюзия. Радикалы всегда мечтают о независимости, о таком положении, чтобы никто не мог остановить их действия. Так начинаются революции". По мнению журналиста, "самый жесткий и рискованный радикализм сегодня зарождается не среди оппонентов Путина, а среди его сторонников. Именно они создают, как минимум, визуальный образ новой революционной России. Если в какой-то момент [Путина] свергнут, как Януковича, будьте уверены: его лицо будет залито зеленкой", - подытоживает Кашин. Источник: The New York Times